日本福島5縣食品全面解禁

▲衛福部將公告日本福島5縣市食品解禁。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 衛福部食藥署今年8月預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，預告期60天期間沒有收到任何特殊反對意見，預計今（21）日下午將依據程序完成解禁。

食藥署日前預告，廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」(即禁止進口之規定)草案。60天並未收到特殊反對意見，將依據程序完成解禁。而福島核災發生14年，國內針對日本福島食品管制取消，與一般邊境管制相同。

廣告 廣告

我國於111年2月21日及113年9月25日，陸續調整日本食品管制措施。111年2月21日至114年7月31日期間，針對5縣，包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉檢驗2萬1717批，且14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。依據我國對日本食品之風險評估結果，額外輻射曝露所產生的風險也是可忽略。

食藥署日前說明，日本政府就其限制流通之食品品項，由該國進行管制，並由我國主管機關於邊境依食品安全衛生管理法相關規定，持續依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全。前述草案將進行為期60天的預告期間，以蒐集各界意見。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藝人閃兵案燒到3家醫學中心 衛福部：最快2週完成實地查核

疾管署簡任官遭控「私用技工當廚師」！羅一鈞：已重新檢視案件

男赴日旅遊染流感！買成藥吃「隔天竟尿不出」 返台揪1問題惹禍