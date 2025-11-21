日本福島5縣食品即日起全解禁！ 食藥署：回歸常態管理措施

日本福島等5縣市食品輸台限制解禁，食藥署今（21）日說明，日本食品回歸常態管理措施。食藥署今年8月預告廢止福島5縣的食品輸入管制，因預告期未獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，回歸常態管理措施。

食藥署表示，根據國際原子能總署公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」。

食藥署指出，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。

食藥署說明，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。

食藥署宣布日本食品回歸常態管理措施。圖／行政院提供

食藥署指出全球99％國家已回歸常態管理。圖／行政院提供

