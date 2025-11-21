日本福島5縣食品管制 即日起全面解禁

食藥署長姜至剛表示，「福島5縣市的邊境檢驗，從2022年也達到2萬4304次，其實全部都是合格的，依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」

2011年日本發生311福島核災後，台灣在第一時間暫停輸入福島等5縣食品，期間因應國際監測資料滾動調整，去（2024）年9月再度鬆綁，5縣農產品原則上開放，只要品項未被日本列為限制流通即可輸入。食藥署表示，過去對日本食品輻射、邊境檢驗27萬多批次，不合格率為零，因此今日宣布，調整與其他國家食品管理一致，目前對日本食品採取特定管制措施的國家，僅剩中國、俄羅斯及韓國。