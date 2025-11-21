日本福島5縣食品解禁即起生效 專家回應

▲日本福島5縣食品全面解禁，食藥署公告即起生效。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 衛福部食藥署今年8月預告要廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，預告期間並未收到特殊反對意見，日本福島5縣食品即起正式解禁。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海認為，其實標準還是會一樣，個人同意解禁，但若未來在邊境查核，仍有驗到福島食品超標，政策建議還是要調整。

日本福島5縣食品將正式解禁。對此，顏宗海今（21）日受訪時提到，其實食藥署標準仍會一樣，對於一般食品檢驗，就會作為一般加工食品處理。醫師說，其實主要原因是過去檢驗都未看到超標情形。

顏宗海認為，個人同意解禁，但對於食安把關並非一成不變，未來日本政府邊境查核若看到有福島食品超標，建議政策就要調整。

顏宗海說，依據「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為100 貝克/公斤；而銫-134半衰期為2年，銫-137則是30年，仍建議要留意。

食藥署日前預告，廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」(即禁止進口之規定)草案。60天並未收到特殊反對意見，將依據程序完成解禁。而福島核災發生14年，國內針對日本福島食品管制取消，與一般邊境管制相同。



我國於111年2月21日及113年9月25日，陸續調整日本食品管制措施。111年2月21日至114年7月31日期間，針對5縣，包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉檢驗2萬1717批，且14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。依據我國對日本食品之風險評估結果，額外輻射曝露所產生的風險也是可忽略。

而今日食藥署公告廢止「自日本輸入食品須檢附產地證明文件，始得申請輸入食品查驗」，並自即日生效。

