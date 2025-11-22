日本福食解禁 外交部：持續為國民食安把關
衛福部食藥署宣布全面解禁日本福島5縣食品，外交部今天(22日)對此表示肯定，並重申這個決定有助台灣與日本關係的進一步發展，外交部同時強調，未來仍將秉持維護國人健康、科學依據等原則，配合食藥署與日方保持聯繫，持續守護國人的食品安全。
台灣在日本311福島核災發生後禁止福島5縣食品進口，2022年開始陸續解禁；衛福部食藥署今年8月29日預告，將在60天內廢止「雙證管理」規定，回歸源頭管理及邊境管制；11月21日表示，預告期間未接獲反對意見，因此公告日本食品採取常態管理措施。
外交部對此表示肯定，食藥署這項決定有助台日關係進一步發展，外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部今後也將秉持維護國人健康、兼顧國際標準，以及科學依據等原則，配合主管機關並與日方保持聯繫，持續為國民食安把關。』
外交部曾在9月下旬就主動對外說明，福島食品的禁令雖對台日貿易量影響有限，但因311對日本造成重大衝擊，因此日本政府也很重視食品輸台議題；外交部在處理時，一方面了解日本的困難，一方面也知道食藥署職責所在，所以這些年來一直配合食藥署，積極向日本國會議員及地方議員說明，不過幾乎所有訪台議員都仍渴望台灣能儘快解除禁令，所以食藥署8月發布預告時，就已引起日本媒體的大篇幅報導，因為這是台日關係持續進展的正面訊息。
其他人也在看
14年邊境檢驗27多萬批0不合格率 食藥署：即起解除日福島等5縣食品進口管制
針對2011年3月11日東日本大地震以後，日本福島、茨城、栃木、群馬、千葉等5縣食品進口議題。行政院衛福部食品藥物管理署曾於今（2025）年9月1日表示，由於這14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0，因此評估日本食品應回歸正常管理措施，解除福島等5縣食品進口管制措施。今（21）日食藥署進一步指出，目前邊境檢驗已27萬餘批次，不合格率依舊是0，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」。因此食藥署宣布，即刻起解除日本福島、茨城、栃木、群馬、千葉等5縣食品進口管制。食藥署表示，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。食藥署最後表示，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。更多新聞推薦 ● 俄羅斯稱「台灣問題屬中國內政」 外交部嚴正譴責台灣好新聞 ・ 17 小時前
有人搶劫！賊偷車搶包 變裝、撘小黃混淆警
新北市蘆洲區發生一起搶劫案，一名男子騎著偷來的機車，在凌晨時分搶走上班民眾的包包後逃逸。這名40歲賴姓嫌犯作案手法狡猾，不僅棄置贓車於社區地下室，還轉搭計程車前往台北市士林區躲藏，並進行變裝以逃避追查。被害人除了包包內的財物被搶，還擔心車鑰匙遭竊導致愛車可能被開走。警方經過縝密調查，最終在嫌犯返回住處附近時成功將其逮捕。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
科隆納宮巨幅壁毯 (圖)
科隆納宮內有很多珍貴的藝術品，包括許多巨大精緻的壁毯。中央社 ・ 4 小時前
破壞藍白合要黨紀處分 侯友宜：要「公平公開透明」也要有大家可以接受的機制
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導昨日國民黨與民眾黨兩大在野政黨主席會談，國民黨主席鄭麗文表示，破壞藍白合就黨紀處分。新北市長侯友宜今（20）日受訪時...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「與龜同行」 社區林業增能工作坊強化在地保育成果
為推動社區林業及國土生態綠網理念，強化在地社區生態監測與巡護能量，農業部林業及自然保育署南投分署攜手農業部生物多樣性研究所、南投縣魚池鄉大雁休閒農業區發展協會，於114年11月20日辦理「與龜同行－臺灣淡水龜棲地保育行動工作坊」，展現社區林業推動的豐碩成果與在地保育能量。南投縣魚池鄉的大雁村，地處鄉境北面，與桃米社區相鄰，其海拔高度介於在600至800公尺之間，呈現緩慢起伏的低丘陵地貌，區域內涵蓋茶園、林地與溪流等多樣化棲地。此外，大雁村位處國土生態綠網西五區內，生態資源豐富，是柴棺龜及食蛇龜等臺灣珍稀淡水龜的重要棲息環境。本次工作坊特別邀請農業部生物多樣性研究所，講授「臺灣淡水龜的生態」與「臺灣淡水龜的保育及社區參與」兩項主題，內容涵蓋龜類辨識、熱點通報與資料上傳等實務操作，並由研究團隊追蹤器材示範。透過課程培訓與戶外操作，具體提升在地生態監測能力，也展現社區守護自然環境的行動力與凝聚力。林業保育署南投分署表示，社區林業計畫長期致力於建立政府與社區的夥伴關係，透過專業輔導與社區民眾參與，強化地方生態監測與巡護量能，深化在地保育意識，讓更多社區民眾投入生態保育行動，共同守護生活環境與自台灣好新聞 ・ 7 小時前
胃炎、膽石疝痛用藥溶離試驗不合格恐影響藥效 回收145萬顆
食藥署今天（22日）公布，治療胃炎、膽石疝痛等疾病的處方藥「”強生”舒胃糖衣錠10毫克」，出現溶離試驗結果不符合檢驗規格，恐影響藥效，啟動回收。廠商在12月11日前須回收共兩批、約145萬顆完成。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
新竹耶誕小鎮公益市集暖心宣傳 12/13邀各界傳遞愛心
12月溫馨耶誕節即將到來，新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園攜手合作，12月13日共同發起「耶誕小鎮歡樂市集」公益活動，特別邀集了30個攤位，安排耶誕舞台秀、耶誕任務闖關、親子遊戲區、手作坊、薩克斯風樂團演出及耶誕摸彩等多元活動，號召各界以行動支持在地弱勢兒少與孤老。自由時報 ・ 4 小時前
陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉
即時中心／黃于庭報導高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，環保局火速派人到場清理；未料，昨（19）日又於田寮發現新的垃圾山，經破袋檢查發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，市長陳其邁今（20）日下令嚴懲，「一個都跑不掉」。月世界日前傳出「垃圾山」，環保局接獲檢舉立即派員稽查，火速完成環境復原，並經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，研判為今（2025）年11月上旬遭人棄置。目前目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。不過，環保局昨日接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾完成環境復原，計清運13車次。環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，高雄市長陳其邁指出，昨晚同個犯罪集團在另一個處所，也有違規傾倒垃圾行為，今早9點環保局已經完成清除，目前檢方跟警方掌握特定犯罪對象。他也說重話，強調「一個都跑不掉，一定除惡務盡，嚴懲違法亂紀的行為」。原文出處：快新聞／陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉 更多民視新聞報導玉山「降下初雪」了！歷時半小時周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕怒斥「可惡白X」畫面曝！民視影音 ・ 1 天前
印度國產戰鬥機飛行表演時墜毀
一架印度國產「光輝」（Tejas）戰鬥機周五（11月21日）在迪拜航展進行低空飛行表演時墜毀。機身撞地後燃起大火，飛行員遇難。印度空軍表示，將成立調查委員會，徹查事故原因。德國之聲 ・ 15 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 4 小時前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
中國接連出招企圖迫使日本首相高市早苗撤回防衛問題言論，台灣總統賴清德呼籲國際社會關注，但歐美政府普遍保持沉默。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 4 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 1 天前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 2 小時前
中國憂心挺台骨牌效應 高市台灣有事論帶起「戰略清晰」 經濟脅迫組合拳 日本社會戲謔「習近平小熊維尼照」反殺 英國MI5：中國利用美女當網路間諜｜全球聊天室｜#鏡新聞
6:03 和肉也不吃了 經濟脅迫擴大 7:44 騙神明 中國男淺草寺投冥幣 ◎日本高市內閣關於「台海有事 日本有事」的立場，中方發起一系列經濟脅迫反制。原本預計重新開放的水產與牛肉，都突然喊卡。中國是日本最大貿易夥伴，此舉引發日本國內對經濟衝擊的憂慮。《華爾街日報》甚至分析，若中國的經濟施壓延伸到工具機等關鍵產業，恐怕是衝著日本執政黨選區與高市政權而來，因為這些選區與中國供應鏈和市場緊密相連。中國為何無法複製2012年的反日浪潮？中方最怕日本在這場衝突中做什麼事，改變整個印太情勢？ ◎英國安全機關軍情五處 MI5，最近向英國國會警告，中國情報機構「國安部」利用年輕女性外貌的LinkedIn帳號，假冒是公司企業或獵人頭，接觸英國政治圈職員，用介紹工作機會話術鬆懈對方防範，以取得英國政府內部敏感資訊。英國安全事務國務大臣已宣布多項措施，加強政府內部資訊安全，防範中國特務滲透。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導民進黨選對會尚未正式提名台北市長人選，不少外界點名綠委王世堅、沈伯洋、社民黨台北市議員苗博雅等人；台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日則認為，若總統兼黨主席賴清德推沈伯洋參選「下場絕對是很難看」，但真的要贏現任市長蔣萬安，應提名前總統蔡英文，消息一出受到外界關注。對此，王世堅今（21）日受訪表態了！游盈隆昨日喊民進黨提名蔡英文參選台北市長，王世堅今日在立法院被堵訪表示，蔡英文擔任兩任總統後，希望能夠完完全全退休，並不想再過問政治。王世堅坦言，當然這項提議是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，「但是，鐘鼎山林，各有其志，應該尊重被點名到的人意願是什麼樣子」。他指出，蔡英文在很多國家重大事務議題上大可以把過去經驗、智慧，可以發表一些看法、分析，但是蔡英文都沒有，而是一直謹守分際。前總統蔡英文（中）。（資料照／蔡英文辦公室提供）他也說，蔡英文身為前任總統，又是國內到現在為止最高票的連任總統，當然蔡英文的一言一行，大家都會解讀是不是可能再復出，「但是就我們大多數人理解，跟蔡前總統互動的時候，我們會非常了解蔡前總統的本意，就是希望能夠有一個很清靜、退休的時光」。同時，王世堅也表示，國家有必要用到蔡英文的時候，像蔡英文對於重大出訪都出面了，但僅止於此。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）另，面對游盈隆喊賴清德提名沈伯洋參選，可能會選得不樂觀，王世堅笑說，自己對沈伯洋不是很了解，所以他沒有辦法分析。此外，就民進黨秘書長徐國勇說自己是一名好人選，王世堅也回應，「我不敢啦，我不敢啦，他可能點錯了啦！」；他說，由於自己和徐國勇是好朋友，所以自己的名字大概隨時都在徐國勇的腦海裡，講來講去就會去講到他。最後，針對徐國勇喊頭痛台北市長人選太多一事，王世堅強調，符合先前他們分析，也就是民進黨人才濟濟，由於實在太多人選，這一點確實民進黨很積極在做分析。原文出處：快新聞／民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了 更多民視新聞報導李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢民視影音 ・ 1 天前
中國批高市讓鉅額觀光收益蒸發 致函UN抗議
[NOWnews今日新聞]中日關係持續惡化，有中國媒體22日報導稱，高市早苗涉台言論已對中日文旅交流產生實質影響，同時中國常駐聯合國代表傅聰，也已針對此次中日衝突，致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antó...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
試圖降溫？！自民黨外交部會今不提薛劍
[Newtalk新聞] 日本自民黨今（20）日召開外交部會和外交調查會聯席會議，應對日中關係惡化。《日本經濟新聞》報導，有關驅逐中國駐大阪總領事薛劍的訴求並未成為討論的焦點，顯示自民黨有意緩和強硬的反中國情緒，力求平息局勢。 報導指出，外務省在會議開始時首先通報了18日兩國總領事磋商的內容。在諮詢期間，雙方就首相高市早苗在國會就台灣有事作出的回應以及總領事在社交媒體上發表的回應闡述了各自的立場，並進行了一番交鋒。 外交部會長高木啟於會後對記者表示：「歸根結底，日中關係存在問題，我們必須進行充分溝通。我們（與會議員）的意見正是基於這一基本原則。」 他解釋說，許多意見都強調需要防止居住在中國的日本公民受到傷害。 關於將總領事列入「不受歡迎人士」名單（實際上意味著他將被驅逐出境）一事，高木表示：「今天沒有就此進行特別討論。」 先前，自民黨外交調查會曾於11日通過了一項決議，譴責中國駐大阪總領事薛劍的決議。自民黨政調會會長小林鷹之出席該次小組委員會會議，並表示：「我們敦促日本政府採取強硬立場，包括宣布該總領事為不受歡迎的人。」中方則為該總領事辯護，導致衝突升級。 據20日小組委員會會議的與會者新頭殼 ・ 1 天前
政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」
即時中心／梁博超報導藍白去（2024）年挾人數優勢通過新版《財劃法》，卻因公式分母計算錯誤，高達345億元無法分配給中央與地方使用；然而藍白上週五（14日）通過再修版本，竟要舉債5,600億。行政院會今（20）日通過政院版本，將送往立院審議，行政院長卓榮泰強調，這是有著中央地方最大共識的版本，希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「若這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但未來立法院仍繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭。行政院今上午在院會通過「院版《財政收支劃分法》修正草案」，卓榮泰親上火線主持記者會，明確指出行政院絕不接受立法院通過的違憲違法版本，行政院將提出覆議，若覆議不成就釋憲，行政院絕對不會重編預算，也不會執行立法院所通過的版本，這就是行政院的底線。現場媒體問到，今天院會上直轄市代表有無不同意見？政院要如何說服地方？另外，行政院提出院版的財劃法草案後，下週二（25日）的程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，若沒辦法付委審查、遭到杯葛該怎麼辦？卓榮泰表示，剛剛在院會當中，代表六都的地方首長們，我想他們在表達疑慮前，都說過對行政院能在此時提出院版財劃法持正面態度；認為過去很難做到的工作，今天行政院做出來了。他強調，就內容的討論，地方首長當然會關心自己縣市未來分配的過程，因為政院是在前天（18日）才跟地方再度就事權分配做所有的確定。「雖然我們有經過試算，但這個試算一定要精準」，今天雖然沒有把每一個縣市的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助的數字做說明，但政院已把指標說明清楚。卓榮泰認為，地方的財主人員應該看得清楚，這應該是一套合理、穩健的財劃法。至於地方幾位首長在院會所提出的問題，會中包括財政部莊部長、張秘書長都做了很清楚的說明。卓榮泰強調，若政院版《財劃法》能夠取得國人的支持與信任，「我想這就是對行政院最大的支持。」（圖／民視新聞資料照）若政院仍是覆議未成後又提出釋憲，卓榮泰坦言，這好像歷史的重回，「不過就我而言，我也忘記我已經提多少次覆議了！」但他要再次強調，行政院都只有在被動情況下才能提覆議。而這次因為有最大共識的版本，卓榮泰希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「如果這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但如果未來立法院繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到未來國家財政結構的問題；若明年中央政府總預算無法如期被審議通過執行，受害的不是中央政府或地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任？」卓榮泰表示，政院希望已送到立院的明年度中央政府總預算，能如期的、審慎的去審議。但立院若要求退回重編，卓榮泰說出重話，認為毫無道理、也無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編。「所以都是無法執行的，這道理很清楚。」原文出處：快新聞／政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」 更多民視新聞報導轟藍白再修《財劃法》！卓榮泰：請立法院收回錯誤版本史上第二大漲點！台股終場飆漲846點 台積電收1455元最新／國教署急通報！北市校園被揚言放炸彈 警方積極追查民視影音 ・ 1 天前