日本秋天的萬種「楓」情，推薦「日本五大賞楓勝地」！
「日本五大賞楓勝地全攻略」！（圖片由 istock 提供。）
【旅遊經 洪書瑱報導】
日本秋冬是浪漫的，紅葉季節滿山楓紅的色彩是誘人的！為了迎接這股「楓潮」，Booking.com 推薦「日本五大賞楓勝地」，旅人可藉為參考，一路從北到南沉浸秋日色彩！如：北海道「定山溪」，以溫泉與山谷交織的火紅楓景聞名；宮城「仙台瑞鳳殿」以古樸陵殿與繽紛紅葉相映；長野「輕井澤雲場池」湖水倒映楓紅，宛如秋日明鏡；廣島「宮島紅葉谷公園」在朱紅楓橋與楓林間展現絢麗層次；鹿兒島「國道223號」讓旅人駕車體驗秋楓隧道。這五地從溫泉到古寺，可說是各展「楓」情！
一、北海道 定山溪：
北海道定山溪素有「札幌後花園」之稱，擁有二見吊橋和秋葉纜車等賞景點，是觀賞豐平川溪谷秋日紅葉的溫泉勝地。（圖片由 iStock 提供）
北海道「定山溪」素有「札幌後花園」之稱，距札幌市中心僅約一小時車程，沿豐平川溪谷可賞紅葉。旅人可從溫泉街、步道或露天溫泉等不同角度賞景。最不容錯過，當然是「二見吊橋」，這吊橋可是溫泉街的代表景點，每年秋冬被紅黃秋葉環繞，景色迷人。此外，旅人更可搭乘「秋葉纜車」登上「360度山頂全景展望台」，飽覽整片秋葉，天氣晴朗時甚至能遠眺石狩灣與小樽港。
「Chalet Ivy Jozankei」（圖片由Booking.com提供）
若想同時體驗楓葉與溫泉的雙重享受，推薦入住位於定山溪的 「Chalet Ivy Jozankei」，這間精品溫泉飯店於2019年開幕，隱身在被茂密森林與豐平川環繞的靜謐山谷之中，氛圍幽靜而優雅，全館有26間客房，每間都設有私人觀景溫泉風呂，旅人可在專屬湯池中一邊泡湯、一邊欣賞窗外層層染紅的楓林，享受專屬於秋日的寧靜時光。
二、宮城「仙台瑞鳳殿」：
宮城縣「仙台市」的瑞鳳殿以桃山文化風格建築聞名的伊達政宗靈屋，其秋季最精彩的看點是本殿與紅葉交織的莊嚴優雅景觀以及夜間點燈活動。（圖片由 iStock 提供）
位於宮城縣「仙台市」的瑞鳳殿，為仙台藩祖伊達政宗的靈屋，其華麗的桃山文化風格建築享譽盛名，此處賞楓最精彩的看點，就是色彩斑斕的本殿與鮮豔秋葉和諧相融的景觀，充滿莊嚴而優雅的日式氛圍。尤其透過紅葉望向寺院，別有一番風情。秋季更會舉辦賞楓活動「瑞鳳殿紅葉之旅」，今年於11月15日至11月30日舉行夜間點燈活動，呈現浪漫夢幻的楓葉夜景。
「Mitsui Garden Hotel Sendai」（圖片由Booking.com提供）
推薦住宿是今（2025）年6月全新改裝開幕的「Mitsui Garden Hotel Sendai」。飯店離廣瀨通站僅步行一分鐘的距離，交通位置便利。以「仙台的自然」為設計理念，三井花園飯店透過純白和木紋的基調，搭配象徵仙台的櫸樹藝術品，營造出自然舒適的空間，頂樓更設有可眺望市景的寬敞大浴場，讓旅人在旅途中也能放鬆身心。
※.長野 輕井澤「雲場池」：
長野「輕井澤」的雲場池是距離輕井澤站步行約15分鐘的熱門景點，以其色彩斑斕的樹木倒映在水面上形成的如畫秋景和環池步道聞名。（圖片由 iStock 提供）
雲場池距離「輕井澤站」步行僅約15分鐘即可抵達，是當地最受歡迎的觀光景點之一，池塘兩側長滿色彩繽紛的樹木，倒映在水面上，形成如畫美景，特別是南口附近的觀賞點，能將藍天和秋葉的倒影盡收眼底。池畔設有步道，環繞一圈約需20分鐘，旅人可漫步欣賞對岸和水中的秋葉，感受被絢麗色彩包圍的奇幻世界，一覽楓樹和杜鵑花呈現紅、黃、橙的漸層美景。
輕井澤「輕井澤東王子酒店」提供多樣化的住宿選擇，並以客房內大片落地窗能欣賞秋日紅葉美景為特色。（圖片由Booking.com提供）
推薦入住位於輕井澤森林中的的「輕井澤東王子酒店」，飯店擁有多樣化的住宿選擇，從典雅客房到獨立小木屋一應俱全，適合家庭或好友同遊。客房內設有大片落地窗，秋季時窗外盡是紅葉，彷彿被山林秋色環抱，讓人輕鬆沉浸於自然美景之中。
四、廣島「宮島紅葉谷公園」：
「廣島市」廣島宮島紅葉谷公園是緊鄰嚴島神社的人氣賞楓名所，以壯觀的楓紅溪谷、入口的朱紅色楓葉橋，以及夜間點燈的夢幻夜景著稱（圖片由 iStock 提供）
「廣島市」的宮島紅葉谷公園，緊鄰世界遺產嚴島神社的原始林山麓，是廣島縣內的人氣賞楓名所，每年11月中下旬，約200株楓樹將流經公園的紅葉谷川溪谷染成一片紅色，據傳知名甜點「楓葉饅頭」的靈感即源於此。公園入口處朱紅色的「楓葉橋」在秋日紅葉環繞下更顯絢麗，是經典的賞景點。此外，紅葉期間日落後會舉辦夜間點燈，讓遊客沉浸不同於白天的夢幻楓紅夜景。
「廣島KIRO飯店」（圖片由Booking.com提供）
推薦入住位於廣島市區的「廣島KIRO飯店」，旅宿將廣島市中心的一座舊醫院，轉變為風格獨特的住宿空間，原醫院的復健游泳池巧妙改造成公共酒吧與用餐區「THE POOLSIDE」，並保留了舊有階梯、磁磚等元素，營造出新舊並存的層次感，讓旅人從此處探索廣島及其瀨戶內地區的獨特魅力。
五、鹿兒島 霧島「國道223號」：
鹿兒島「霧島」國道223號線沿途有被指定為國寶的霧島神宮，旅人可在神社參道欣賞社殿與鮮紅秋葉相互輝映。（圖片由鹿兒島縣觀光聯盟提供）
連接宮崎與「鹿兒島」的國道223號線，被選為「日本百佳道路」，是通往霧島山區和串聯霧島神宮等景點的重要路線。秋季時，沿途樹木轉紅，形成絕佳的駕車賞楓路線。沿途的景點「霧島神宮」是南九州最大的神社，正殿更是被指定為國寶，每逢秋日，朱紅色的社殿與鮮紅秋葉相互輝映，景色獨特。旅人可在神社參道或大鳥居前欣賞紅葉，亦可前往附近的霧島溫泉市場。
霧島「霧島國際大酒店」是一家被霧島山脈環繞的溫泉度假酒店，以多樣化的活水浴池和懷石料理聞名。（圖片由 Booking.com 提供）
「霧島國際大酒店」（圖片由 Booking.com 提供）
推薦入住「霧島國際大酒店」，酒店環抱霧島山脈美景與溫泉，提供九種以上源頭活水浴池，包含露天浴池及岩盤浴，而餐飲部份，則供應使用鹿兒島黑牛、黑豬肉等當地食材的懷石料理。霧島國際酒店是一間結合了溫泉、美景與美食等特色酒店，提供旅人極致滿足的度假享受。
以上圖片：Booking.com提供
