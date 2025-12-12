日本秋田內陸線一列車今晨出軌翻覆 駕駛受困3小時後獲救送醫

日本秋田縣北秋田市12日清晨發生鐵路事故，這起事故是秋田縣知名鐵道秋田內陸線(秋田內陸縱貫鐵道)一列列車，在萱草站附近疑因撞上倒木後出軌翻覆。據日媒報導，當時車上並無乘客，但50多歲男性駕駛受傷，受困3小時後獲救送醫。

據《朝日新聞》以及《秋田電視台》報導，這起事故發生於12日清晨約5時10分，地點位於北秋田市阿仁地區的萱草站附近。據秋田內陸縱貫鐵道表示，事故列車為上午5時2分自阿仁合站發車、開往角館站的首班快速列車(單節車廂)。

廣告 廣告

這班列車在行經緩右彎路段的列車突然出軌，整節車廂側翻落下。北秋田署員警與消防趕抵現場後，確認車內僅有駕駛受困，意識清楚，但臉部流血並訴說身體疼痛，後由救援人員脫困送醫。

秋田內陸縱貫鐵道指出，列車出發僅約5分鐘即發生意外。由於當時並未載客，未再傳出其他傷亡。

警方調查發現，事故現場鐵道旁有多棵倒伏或傾斜的樹木，研判列車可能撞上倒木導致脫軌翻覆。軌道上亦留有疑似遭撞擊的倒木殘留物，相關單位正持續釐清事故原因。

受到這起事故及號誌設備故障影響，秋田內陸線阿仁合站至角館站區間已停止運行，恢復行駛時間尚無明確預估。日本國家運輸安全委員會也於12日派遣兩名鐵道事故調查官前往現場調查。