日本秋田縣及千葉縣接連地震 最大震度4

（中央社東京9日綜合外電報導）日本秋田縣和千葉縣今天晚間接連發生3起規模超過4的地震，最大震度皆是4，但都不需要擔心出現海嘯的風險。

共同社報導，日本氣象廳的資料指出，秋田縣內陸北部今晚6時56分左右發生規模4.3地震，震源深度約為10公里。

日本氣象廳數據還顯示，千葉縣東北部於晚間8時8分左右發生規模4.7地震，震源深度大約30公里；秋田縣內陸北部在晚間8時24分左右又發生規模4.2地震，震源深度也約為10公里。

JR東日本鐵路公司表示，東北新幹線的「盛岡－新青森」段一度因為地震暫停運行。（編輯：陳彥鈞）1150109