日本秋田驚傳列車出軌！疑撞樹釀禍司機受困三小時

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本秋田縣北秋田市今（12）日清晨發生列車脫軌翻覆意外。一班秋田內陸縱貫鐵道的首發列車疑似撞上倒塌樹木，造成列車側翻。事發時車上沒有乘客，但50多歲男性司機受傷受困，經消防人員搶救約3小時後成功脫困，所幸意識清楚，送醫後無生命危險。

秋田的首發列車疑似撞上倒塌樹木，造成列車側翻。事發時車上沒有乘客，但50多歲男性司機受傷受困。（示意圖／unsplash）

根據《朝日新聞》報導，事故發生在當地時間上午6時49分左右，鐵道公司第一時間向警方與消防通報，但一度無法與司機取得聯繫，情況相當緊急。這班列車於清晨5時02分自阿仁合站出發，原訂開往角館站，起行時間早、沿途人煙較少，因此車上並未載客。

警消到場後發現車體側翻在鐵軌旁，司機受困車內，雖受傷流血仍能清楚對話。救援人員隨即進行破拆作業，最終在近3小時後順利將人救出。警方也在事故現場發現倒塌的杉樹，初步研判列車可能是在行駛途中撞上倒木而脫軌。

這起事故已造成秋田內陸線阿仁合至角館區間停駛，復駛時間仍待評估。警方與鐵道公司目前正調查列車當時的行駛狀況與事故確切原因。

