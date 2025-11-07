日本秋田、岩手熊襲嚴重 13日起員警可用步槍獵熊

蘋果園內，母熊帶著小熊來找東西吃，隔1日又有不同的熊，出現在果園內。秋田這處蘋果園從9月開始，設置在果園內的監視器，幾乎天天拍到野熊出現。而市區內，光是5日，秋田大館市住宅區鹿角市一間小學，都有小熊出沒。

秋田鹿角市獵友會副會長安保公博指出，「現在變成不是說將這裡的熊捕殺後，就能放心的情況，而是後續還有野熊不斷出現，設置的陷阱籠在同一個地方不斷抓到野熊。」

日本各地的熊害頻傳，根據環境省統計，到5日已經造成13人死亡，創下歷史新高紀錄。

光是秋田鹿角市的獵友會10名獵人，在今（2025）年就已經捕殺了134隻野熊。

但獵人人力有限、自衛隊不能主動開槍的限制下，為了滅除熊害，日本警察廳在6日宣布將修訂「國家公安委員會」的《特殊槍枝使用法》，允許員警從13日開始，能夠配備比手槍射程跟威力更大的步槍，在必要時刻用步槍捕殺野熊，也派遣警方專門應對恐怖份子的「槍械應對部隊」到秋田縣與岩手縣，應對熊害。

日本警察廳長官楠芳伸說明，「為了確保警察能使用步槍捕殺野熊的體制，我們將派遣支援部隊到秋田.岩手。」

警察廳表示，派遣的警察共16人，分成2支隊伍到2個縣，以每隔幾週輪替的方式與在地員警組成4人小隊，並從13日開始能與當地的獵人配合，獵殺出現在居民生活圈的野熊。

另外，為了避免熊害造成的人身危機增加，日本郵政、物流業者也宣布，在已經發現野熊蹤跡的地區，可能會暫停郵件的收發業務。

