日本科技股重挫！華爾街AI前景憂慮擴散至亞洲

軟銀集團（SoftBank Group Corp）成為日經225指數（Nikkei 225）中跌幅最大的成分股之一，盤中一度下跌7.25%。（示意圖／達志／美聯社）

日本科技股今（18日）出現明顯回落，主因是華爾街對人工智慧基礎建設支出前景的憂慮擴散至亞洲市場，導致與AI相關的股票普遍下挫。

軟銀集團（SoftBank Group Corp）成為日經225指數（Nikkei 225）中跌幅最大的成分股之一，盤中一度下跌7.25%，也使該指數成為亞洲主要市場中跌幅最深者，下跌1.23%。隨後軟銀集團收斂部分跌幅，最新交易仍下跌約3%。

此一跌勢出現在科技股權重極高的那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）前1交易日下跌1.81%之後，市場跌勢主要受到甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）、輝達（Nvidia）及其他AI概念股走弱的拖累。

甲骨文股價走低，原因在於《金融時報》（Financial Times）17日報導藍貓頭鷹資本（Blue Owl Capital）原計畫為甲骨文位於密西根州、規模達100億美元的資料中心提供融資，但該計畫已陷入停滯。甲骨文上週曾駁斥1則《彭博社》報導，該報導稱公司將為AI巨頭OpenAI所執行的部分專案延後至2028年。

以科技投資為核心的軟銀集團，在過去1個月股價出現劇烈波動，反映市場對AI相關支出前景的擔憂持續升溫。

年初時，軟銀集團曾揭露，將與OpenAI、甲骨文及其他合作夥伴共同在美國投資5,000億美元，用於AI基礎建設；並於9月宣布，在名為「星際之門」（Stargate）的OpenAI整體AI基礎建設平台架構下，將新增5處美國AI資料中心據點。

其他日本科技股同樣承壓。半導體設備供應商愛德萬測試（Advantest）盤中一度下跌5%；雷射（Lasertec）、瑞薩電子（Renesas Electronics）與東京威力科創（Tokyo Electron）則下跌約3%至4%。

總部位於東京的金融服務公司滿地可證券集團（Monex Group）專家董事柯爾（Jesper Koll）表示，資料中心、電力中心以及AI硬體關鍵元件中，有相當大一部分是「日本製造，而且只能在日本製造」。這使得日本科技股，特別是AI相關股票，對於美國科技支出放緩的任何疑慮顯得更加脆弱。

日本17日公布的貿易數據顯示，電機設備出口年增7.4%，與半導體相關的出口更年增13%。柯爾指出，由美國主導的科技投資熱潮，正轉化為對高度專用機械與設備出口的持續成長。

相較之下，南韓晶片巨頭三星電子（Samsung Electronics）跌幅相對有限，下跌0.93%；SK海力士（SK Hynix）則由跌轉升，上漲0.73%。全球最大的晶圓代工廠台積電（TSMC），股價僅小幅下滑。

