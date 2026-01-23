日本科研品牌KC SKIN 強勢登台

圖由右至左依序為，HANEOS亞洲區CEO佑平，HANEOS日本負責人八木伸吾，Kristen Claire產品開發庄司麻美，Kristen Claire 行銷總監吉川大次，HANEOS共同創辦人林田成年。（圖/KC SKIN提供）

在日本保養市場掀起「科技護膚」熱潮、備受矚目的保養品牌「Kristen Claire」正式宣佈進軍台灣市場，並於1月23日舉辦品牌發佈會，以獨家雙重「多泌體™」成分為核心，帶來革命性的保養體驗。

「Kristen Claire」品牌承襲母集團HANEOS嚴謹的研發流程與製造標準，集結日本的精密製程工藝，以及台灣的生技研發實力。將生物科技轉化為日常生活可觸及的健康與美麗解決方案。KC SKIN 致力於以科學實證為基礎，結合日本精緻的療癒美學，由內而外喚醒肌膚的生命力，幫助現代人在繁忙生活中重拾平衡與自信。

KC SKIN 採用高成本的「水凝膠Hydrogel」質地。（圖/KC SKIN提供）

獨家「多泌體™」取得國際雙重登載

KC SKIN 首波推出「KC SKIN 多泌系列」，包含「水凝多泌面膜」與「多泌精華液」兩大品項。並針對亞洲女性常見的肌膚困擾，細分為「緊緻」、「亮白」、「修護」三種功效，共計六款產品，讓消費者能依據當下的膚況，自由選擇想加強的重點保養。

此系列導入科研級技術，獨創「ExoBella® × ExoProbio™ LP 多泌體™」複方。其中，源自乳酸菌 Lactobacillus 的多泌體，能打造健康肌底；而源自珍貴積雪草（Centella Asiatica）癒傷組織細胞的核心植萃，則能精準傳送修護訊號，達到深層修護、舒緩與深層保濕。

KC SKIN 能在講究成分的日本市場脫穎而出，關鍵在於核心技術成分——「多泌體™」。該成分亦同時登載於國際化妝品原料命名（INCI）、日本化妝品工業聯合會（JCiA）資料庫中。（積雪草胞外體 Extracellular vesicles，INCI ID：40060，JCiA 成分番号：568412；植物乳桿菌胞外體 Extracellular vesicles ，INCI ID：40164，JCiA 成分番号：568059）「多泌體™」是「Kristen Claire」的註冊商標，包含植物和其他非人源胞外體。





黑科技不斷：「水凝」面膜載體、生長因子

本次上市的焦點產品「水凝多泌面膜」，將顛覆台灣消費者對面膜的認知。不同於傳統不織布或棉紙載體，KC SKIN 採用高成本的「水凝膠Hydrogel」質地。透過專利技術「物理固化」而成。此外，面膜採用「上下分片式設計」，能無死角地貼合各種臉型，無論是鼻翼兩側還是下顎線條都能完美包覆。

除臉部保養，Kristen Claire更預告未來將推出「養髮系列產品」。該產品獲得人體臨床實證，並發表於國際期刊，獲得國際媒體報導。其中，使用ExoBella®多泌體及IGF-1和FGF-7生長因子，帶來決定性的成果。





發佈會現場邀請到日本資深化妝品配方權威——庄司麻美，與日籍女星阿部瑪利亞。（圖/KC SKIN提供）

日方高層來台見證：多國匯聚的科研承諾

針對進軍台灣市場的意義，HANEOS 亞洲區 CEO Yuhei 強調，HANEOS 不追求短暫的市場流行，而是致力於打造可長期信賴的產品生態系。透過日本對細節與品質的極致追求，希望成為消費者在追求美麗路上的堅實後盾，提供穩定、安心且值得依賴的保養方案。

共同創辦人林田成年闡述品牌的研發哲學。他認為，真正優質的保養品不應只是對肌膚問題的短暫修飾。品牌選擇「多泌體」作為核心，正是看中其在細胞間扮演的「溝通與啟動」角色，能有效喚醒肌膚原本擁有的修護與平衡能力。

KC SKIN 全系列產品即日起於台灣正式開賣。消費者可透過官方網站選購，體驗與日本同步的頂尖多泌體保養科技。慶祝品牌登台，官網現正舉辦開幕限定優惠活動。







