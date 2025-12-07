日本稱中國以雷達瞄準日方軍機 東京嚴正抗議

日本防衛省今天(7日)表示，中國軍機昨日在沖繩本島東南方空域，曾兩度以雷達鎖定日本戰鬥機，雖未造成損害或人員傷亡，但日方已向北京提出強烈抗議。

日本與中國近期關係再度緊張升溫，因新任首相高市早苗暗示東京可能在台灣遭攻擊時以軍事介入。

防衛省指出，中國殲-15(J-15)戰機於昨日兩度以雷達鎖定日方戰機。雷達除了用於瞄準目標，也可作為搜索與救援用途。

日本防衛大臣小泉進次郎表示，這起事件「相當危險且不應發生」，並透露日方已向中方提出「強烈抗議」。

中國海軍則反駁稱日方說法「完全不符事實」，並要求日本「立即停止抹黑」。

今天上午，澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)訪日時也對相關情勢表示關注，稱中國近來的作為「令人憂心」，並強調澳日將在區域安全上深化合作。(編輯：沈鎮江)