日本稱中國戰機兩次用雷達照射其自衛隊戰機

（德國之聲中文網）日本於周日（12月7日）向中國提出抗議，原因是中國戰機在日本沖繩群島附近，用火控雷達照射日本戰機。

日本防衛大臣小泉進次郎譴責中國軍方的舉動。他說這些行為“非常危險”。

他說，這些雷達照射“超出了飛行安全所需的範圍”。

他說：“發生這樣的事件，非常令人遺憾。我們已向中方提出強烈抗議，並要求采取嚴格的預防措施。”

雷達鎖定被視為軍機最具威脅性的行為之一，它表示可能發動攻擊。被鎖定的飛機會被迫采取規避動作。戰鬥機也會用雷達進行搜索。

日本戰機兩次遭中國雷達鎖定

日本防衛省表示，中國的殲-15軍機在周六兩次“間歇性地”用雷達照射日本的F-15戰機。第一次在下午，持續約三分鐘；第二次在晚上，持續約三十分鐘。

廣告 廣告

目前尚不清楚兩次雷達鎖定是否出自同一架中國殲-15戰機。

日本稱，參與兩次雷達鎖定的中國殲-15戰機從中國遼寧號航空母艦起飛。

遼寧號周六在沖繩本島與附近的宮古島之間移動，並進行艦載機起降訓練。

日本防衛省說，這次雷達鎖定由不同的日本戰機探測到。當時這些戰機因中國可能侵犯其領空而緊急升空。

日本領空未被侵犯

據日本共同社報道，防衛省一名官員在記者會上說：“中國的意圖不明。但如果是為了定位（飛機），就沒有必要這樣間歇性進行。”

據日本媒體報道，日本周日的聲明，是東京防衛省首次公開披露中國軍機對日本軍機實施火控雷達鎖定的事件。

2013年，日本曾表示，一艘中國軍艦在東海用雷達鎖定一艘日本驅逐艦。

中日關系因台灣再度惡化

此次雷達鎖定事件，是這兩個亞洲國家之間最新的爭議。兩國關系近幾周因台灣問題而惡化。台灣是民主治理的島嶼，中國聲稱對其擁有主權。

日本首相高市早苗曾在11月7日的國會答詢中，把中國“出動軍艦”以及“對台動武”列為可能威脅日本生存的情況。中國對此表達強烈抗議。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Dharvi Vaid