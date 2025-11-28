日本積極發展新創科技 扭轉高齡、人力短缺困境

遙控機具移動時，周圍出現箭頭光束，提醒旁人行進方向；吊掛貨品時，則能標示出危險區域，在工廠等吵雜的環境裡，守護員工安全；到了晚間燈光往樹上一照，鳥群瞬間飛散，解決民眾困擾。這家位於靜岡縣濱松市，研發LED光束的企業，利用過去當地強大的光學技術背景，獨立創業發展出多元應用。

PiPhotonics社長池田貴裕表示，「這裡出了很多知名大企業和全球企業，我以前工作的濱松光子學公司，曾經也是新創企業，我們也想把自己的發明帶到全世界去，擴大事業版圖。」

日本中部地區努力催生新創企業，尤其在面對高齡少子化，人力不足等社會問題下，激發出不少年輕人的創意。例如這個像口罩的裝置，透過電流刺激改變味覺，同一碗咖哩飯，前後吃下去卻有不同感受，讓慢性疾病患者，在飲食控制時也能享受美味。

UBeing社長福島大喜指出，「我之前作為醫師，有遇過患者，因為沒辦法持續接受減鹽食品，最後離世的經驗，我想說有沒有什麼方法改變，因此開始進行研發。」

認定營養照護站鈴鹿代表中東真紀說，「日本已經是超高齡社會，讓高齡長者們使用後，味道淡的食物也能美味享用，認真吃飯、攝取營養。」

還有愛知縣的高等專門學校學生，在新創競賽中，拿下100萬日圓創業基金。以AI語音自動記錄照護作業，減輕照服員的負擔。同時在戰後80年的今日，長者逐漸凋零，也有新創公司，透過AI傳承戰時記憶。

公視國際記者施勗皓指出，「妳最後逃到哪裡了？像這個樣子跟螢幕搭話，他就會自然地回答你問題，這是日本新創公司結合AI還有影像技術，讓你站在螢幕前面，就好像在跟真人對話一樣。」

Silver Compass社長安田晴彥指出，「隨著與真人對話的機會變得越來越少，我覺得能夠以最接近對話的方式體驗，是很重要的事。」

從醫療長照到保存歷史記憶，日本社會特有的課題如何解決？在新創企業崛起的浪潮下，出現一線曙光。

