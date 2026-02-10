日本積極造航母、核潛艇! 專家：準備修憲後 重返「海軍強國」行列

有中國專家分析認為，在首相高市早苗的帶領下，日本可能推動修憲與軍隊正常化，並加快航母、核潛艇相關技術的發展。圖為日本海上自衛隊的出雲級護衛艦加賀號( JS Kaga, DDH-184 )。 圖：翻攝自 騰訊網 海事先鋒

[Newtalk新聞] 由日本首相高市早苗帶領的自民黨－維新會執政聯盟在 8 日的眾議院選舉中合計獲得 352 席，遠超修憲所需的三分之二席次，國際社會也預期日本未來可能推動修憲與軍隊正常化。針對日本可能實施的擴軍政策，有專家分析指出，日本近期持續推動航空母艦、核潛艇等技術的發展，推測日本可能在解除限制後，重返海軍強國的行列。

《騰訊網》軍事專欄作者「海事先鋒」指出，在 8 日的眾議院選舉大勝後，高市政府已經掌握修改《和平憲法》的能力，但即使日本尚未推動修憲，近期發生的一系列事件都已顯示日本已經開始推動擴軍與備戰。「海事先鋒」表示，前日本防衛大臣中谷元曾在接受媒體訪問時，宣稱日本應該採購「攻擊型核潛艇」，確保日本的下一代潛艇具備核動力推進的能力。

日本眾議院大選落幕，高市早苗率執政聯盟取得壓倒性勝利。 圖 : 翻攝自日本首相官邸（資料照片）

「海事先鋒」稱，核潛艇是專門用於遠洋作戰的裝備，認為準備採購核潛艇的行為遠超了「日本建設防禦性軍事力量」的需求。「海事先鋒」指出，日本擁有全球第二大的常規潛艇兵力，且掌握成熟的核工業技術，推測日本只要擺脫《和平憲法》的相關限制，就能透過升級現有潛艇的方式，將常規動力潛艇一口氣進化為核動力潛艇。

除了核潛艇外，日本近年也持續關注著航母相關技術的發展。「海事先鋒」表示，日本先前曾向美國通用集團進行諮詢，希望該公司能為日本設計未來的航空母艦方案。同時，日本防衛省也曾公布「未來水面艦隊」的組成方案，方案中甚至出現一款與現役「出雲級」輕型航母完全不同的「 CVM 多用途航母」。

2024 年 10 月，出雲級二番艦「加賀號」（JS Kaga, DDH-184）在美國完成 F-35B 相關測試。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO(資料照片)

「海事先鋒」也進一步指出，日本自結束第二次世界大戰後，就持續推動航母、潛艇相關技術，認為當今自衛隊裝備的 16-DDH 日向級直升機航母、 22-DDH 出雲級輕型航母等設備都是日本在重返「海軍強國」路上的發展成果。另外，隨著日本採購的 F-35B 戰機開始陸續交付，「海事先鋒」認為日本海軍的航母技術已經走回了逐步發展壯大的道路。

