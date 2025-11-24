日本空城照被指「中國遊客消失」？旅遊達人揭關鍵真相

生活中心／張予柔報導



日本首相高市早苗近來挺台抗中立場掀起台日關係新話題，強調「台灣有事即日本有事」，甚至可能構成日本行使集體自衛權的條件，引發中國強烈反彈，陸續祭出多項對日制裁措施。近日更有日本民眾在社群貼出東京池袋「空無一人」的街景照，認為這是中國人大減的直接影響，引起外界熱烈討論。不過旅遊達人林氏璧看到照片後卻搖頭表示，這樣的推論其實相當牽強。





林氏璧澄清，東武鐵道池袋站西口，本來就是池袋人潮少的一側。（圖／翻攝自臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》）

林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」貼出他今年四月前往池袋採訪時拍的照片，指出原圖拍攝的位置是「東武鐵道池袋站西口」，本來就是池袋人潮少的一側。他也坦言自己多年旅遊與採訪經驗下來，「很少往西口去」，因為觀光客、百貨商場及商圈密集的，都位在東口一路延伸到太陽城那側。他直言「西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多」並補充許多旅客擠在東武百貨。

林氏璧也提醒，拍攝時間點更是關鍵，並舉例像淺草本來晚上人就很少。（圖／翻攝自臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》）

林氏璧也提醒，拍攝時間點更是關鍵，他分享自己近日也看到有人貼出「晚上的淺草沒人」的照片，用來論證中國遊客銳減，但他笑說「淺草本來晚上人就很少好不好，所以我超愛去晚上夜遊淺草寺的」。貼文曝光後，許多網友紛紛留言附和，「西口下午都這樣，我每天經過」、「西口主要都是流浪漢跟比較吵雜的區域」、「要看人潮要去中央口或東口」、「西口觀光客本來就很少」、「那邊靠風俗區，人本來就不會多」。









有網友發了一張19日下午池袋車站西口外的照片，表示「中國人消失了？下午三點，池袋卻空蕩蕩，相當舒適」。（圖／翻攝自Ｘ）

回顧整起事件，在中日風波延燒之際，社群平台上出現一張19日下午3點左右、池袋車站西口外的照片，畫面中街道冷清得近乎空蕩。發文者驚呼「中國人消失了？下午三點，池袋卻空蕩蕩，相當舒適，歡迎大家來玩」，讓不少日本網友也加入討論，認為中國遊客縮減似乎已造成街區觀光的「立即效果」。







