日本立憲民主黨前大臣：與公明黨併為新黨必敗 我要分家另立1黨

曾在民主黨執政時擔任過總務大臣的原口一博（左）不能接受立憲民主黨魁野田佳彥（右）和公明黨結合為新黨的決策 圖：翻攝自原田一博的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本在野最大勢力立憲民主黨前（14）日宣佈與公明黨將結合成為1個新的政黨「中道連合」，迎戰首相高市早苗所領導的自民黨。對此，佐賀縣第一選區選出的立憲民主黨籍眾議員原口一博稍早在社群平台Ｘ上發表影片，表示：「我絕對不能接受。請你們分道揚鑣。我無法再與你們共事，我們當初就不應該這樣做。」

原口一博質疑立憲民主黨黨魁野田佳彥與公明黨合併的構想「連任何制度性決定都沒有……難道僅僅由這個行政部門來做這樣的決定就合適嗎？」

廣告 廣告

原口一博說：「就因為高市早苗採取了行動，立憲民主黨在年輕人中就不是完全沒有支持了嗎？如果繼續這樣下去，他們會失去1/3的眾議院席位。所以我不知道他們是不是病急亂投醫，才轉向公明黨，但他們根本不知道該怎麼做，你怎麼能把任何事情託付給他們？ 至於野田佳彥？

總理高市早苗（64歲）已告知執政黨高層，她打算在23日召開的國會例會上提前解散眾議院。眾議院選舉將於27日宣布，投票將於2月8日舉行。原口感嘆道：「選舉公告還有12天就發布了。那些沒有立憲民主黨名字的海報怎麼辦？難道要把所有的海報都換掉嗎？那些傳單怎麼辦？難道要把所有印有立憲民主黨名字的傳單都收起來嗎？有多少政黨會這麼做？簡直太瘋狂了。」

原口一博甚至預言立憲民主黨將在眾議院選舉中慘敗，他說：「不信任……如果連我們自己的同事都感到極度不信任，那麼民眾的不信任感肯定更強烈。他們為什麼要這樣背後捅我們一刀？他們會崩潰，而且會沉得更深。潛艇下潛到下場深度以下，這就會被水壓下垮。」

至於他自己的未來，曾經在民主黨執政時擔任總務大臣的原口一博要求道：「我想藉此機會與野田領導層分道揚鑣。我不是要退出黨，而是要讓黨消失。我想把黨要回來。我們不想走你們的路，所以請允許我們分裂出去。」

原口一博稍早表態，準備將自己所領導的立憲民主黨派系「幸國聯盟」（「ゆうこく連合」）發展成為一個政黨，並揚言自己「再也不想承受胯下之辱」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

拜中俄朝鮮所賜 日本民眾對自衛隊有好感比例破紀錄達到93.7%

不滿年終獎金遭砍 ! 日社長身中多刀身亡 殺手竟是高中同學...