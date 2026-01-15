日本立憲民主黨將與公明黨合併 新黨名「中道改革黨」

日本立憲民主黨與公明黨已經談妥合併事宜，新政黨將取名為「中道改革黨」。

日本最大在野黨「立憲民主黨」，與前執政聯盟的「公明黨」，今（15）日舉行合併籌組新政黨前的最後會談。據瞭解，合併後的政黨，可能叫「中道改革黨」。他們說，要集結中道改革的力量，對抗保守色彩濃厚的自民黨高市早苗政權。（葉柏毅報導）

日本首相高市早苗已經基本決定，將在1月23日解散眾議院，2月8日選出新國會。因此，以「扳倒自民黨」為主要目標的立憲民主黨以及公明黨，合併談判期程也必須加快。兩黨在15日，進行合併之前的最後協商，決定合併後的新政黨名稱，稱為「中道改革黨」，希望集合志同道合的中道力量，打倒偏右的高市早苗政權。

據瞭解，立憲民主黨與公明黨兩黨，在15日這一天，分別先召開黨內會議，決定兩黨合併，至於籌組新黨的相關事宜，交由各自的黨魁全權處理。新成立的政黨，將先由雙方眾議院議員組成。目前，立憲民主黨加上公明黨，在眾議院的議席次是172席，而自民黨則是199席，日本眾議院過半數需要233席。

據日本媒體報導，兩黨暫時不解散，各自的眾議員將會離黨，加入新政黨。在比例代表方面，會將公明黨候選人排在前面；相對地，公明黨方面則不提名選區候選人，會全力支持立憲民主黨的選區候選人，以對仰賴公明黨支持的自民黨選區候選人，造成壓力。