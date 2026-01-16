日本立憲民主黨與公明黨合併 取名「中道改革聯合」

日本最大在野黨「立憲民主黨」與另一在野黨「公明黨」合併，新政黨取名「中道民主聯合」。

日本最大在野黨「立憲民主黨」，與另一個在野黨「公明黨」，今（16）日下午召開聯合記者會，正式宣佈兩黨合併，新黨黨名為「中道改革聯合」，簡稱「中道」。「中道改革聯合」希望在2月8日舉行的國會改選打響第一砲，給執政的自民黨，一記下馬威。（葉柏毅報導）

立憲民主黨黨魁野田佳彥在記者會中表示，新政黨決定稱為「中道改革聯合」，簡稱中道，就是既不向左，也不向右，即便存在對立，也希望能夠透過充分討論，來尋找解決之道。

野田佳彥強調，新政黨並非從屬於任何特定意識形態，而是以「人」為中心，重視人的尊嚴，在這個理念下，將認同這一價值的人們凝聚起來，成立新的政治組織。對於名稱中的「聯合」，野田指出，這代表新政黨希望以開放、包容的姿態，廣泛邀請贊同人本理念的各界人士，都能加入進來。

據日本媒體報導，野田佳彥透露，他希望能說服國民民主黨，能夠加入中道改革聯合，以壯大新政黨的聲勢。不過，國民民主黨黨魁表玉木雄一郎已經明確表態，拒絕加入中道改革聯合。玉木表示，日本的在野黨，每次就是這麼分分合合，才會讓自民黨獨大；中道改革聯合還不是擺明想成為國會最大黨，國民民主黨不會與他們合流。