日本立憲民主黨與公明黨宣布成立新政黨 黨名昭示「中間路線」

日本立憲民主黨黨魁野田佳彥（左）和公明黨黨魁齊藤鐵夫1月16日宣布共同創立新政黨，黨名「中道改革連合」。翻攝立憲民主黨官方X帳號



日本立憲民主黨黨魁野田佳彥和公明黨黨魁齊藤鐵夫16日宣布共同創立新政黨，黨名「中道改革連合」，宣示雙方欲推動的政治中間路線。

日本放送協會（NHK）報導，野田和齊藤在東京舉行記者會，公布新政黨日英語黨名「中道改革連合」（Centrist Reform Alliance）及標誌。

兩黨並宣布，自16日起進行為期三天的候選人緊急召募，尋求有意代表新政黨參選的人士。

由於日本首相高市早苗已決定，在下週五23日國會開議日宣布解散眾議院，並預定2月8日舉行改選，去年和執政黨自民黨拆夥的公明黨因此積極尋求與在野黨結盟，在眾院改選開拓中間勢力的新版圖。

雙方表示，16日上午已透過東京都選舉委員會向總務大臣提交成立新黨申請，將於19日公布政黨綱領與基本政策，新黨政策將包含訴求消費稅減稅。

高市已預定19日當天舉行記者會，說明解散眾院及選舉日程的想法。

公明和立憲兩黨本週稍早已透露有意合組新政黨，野田和齊藤15日會談後，正式同意共組新政黨，且公明和立憲兩黨仍將各自存續，新政黨將尋求支持中間路線的有志之士加入。

野田在新政黨成立記者會中表示：「中道（中間立場）是透過慎重思考來尋找解決方案，既不偏右，也不偏左。我們將從『民眾至上』的角度出發，實施切實可行的政策。」

齊藤表示：「這是以成為中道改革軸心為指導方針邁出的重要一步。我們將創造一個人民能夠安心生活的社會，並守護日本的和平。」

