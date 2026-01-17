日本立憲民主黨與公明黨結合可增加選票？日專家：想法太天真

公明黨總裁齋藤鐵夫 圖：翻攝自齋藤鐵夫的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本公明黨與立憲民主黨高層本週決定合作組成1個新的政黨「中道改革連合」，讓各自的黨員退黨後加入這個新的政黨，並在接下來的眾議院改選時推立憲民主黨黨魁野田佳彥作為總理候選人。然而這個新政黨真的能贏得選舉嗎？《每日新潮》（デイリー新潮）稍早刊登《什麼是創價學會？ 》（新潮社出版）一書的作者山田直樹的分析，指出有些想法太過天真。

新黨初期將合併兩黨眾議院議員，而參議院議員和地方議員暫時仍將留在各自政黨。

山田直樹指出，「中國對高市首相關於台灣有事的言論反應強烈，透過收緊對日出口管制加大了對她的壓力，但她並未同意收回言論。她對華立場廣受讚譽，支持率也一路飆升。鑑於此，兩個親中政黨聯手並非明智之舉，很可能淪為弱者的終極聯盟。」

在即將舉行的眾議院選舉中，公明黨將退出單一選區，轉而參加比例代表制選舉。同時，創價學會將在選區支持立憲民主黨。

山田直樹指出，「我曾與一位立憲民主黨議員交談，他說：『如果我們與公明黨結盟，原本投給自民黨的創價學會選票就會流向立憲民主黨。』」但我不得不說，這種想法太天真了。」

山田直樹說，公明黨退出單一選區是因為它已經無法贏得選舉。事實上，在2024年的眾議院選舉中，它失去了在大阪府的所有選區，就連其黨首石井啓一（埼玉縣第14選區）也敗選了。公明黨依賴創價學會的支持，每個選區只能獲得1.5萬張選票。

一般認為在創價學會的支持下，公明黨每個選區能獲得1.5萬至2萬張選票，但山田直樹指出這如今不過是個幻象。自2005年達到898萬張的高峰以來，其比例代表制得票數一直在下降，去年參議院選舉中僅獲得521萬張選票，顯示其拉票能力正在減弱。畢竟，自民黨儘管在兩年前的眾議院選舉和去年的參議院選舉中都與公明黨結盟，但最終未能獲得多數席位。

創價學會成員仍然堅持「投票帶來功德」的概念繼續進行競選活動。然而，他們真的會輕易轉而支持立憲民主黨候選人嗎？畢竟，他們不久前還在支持自民黨候選人。

山田直樹指出，「即使是學會裡級別最低的成員也不傻。我認識的一些學會成員說他們以後都不打算投票了。他們厭倦了打電話、費盡心思為朋友拉票，即便候選人並非他們支持的，即便上級已經決定了人選。」

山田說：「號角吹響肯定很艱難。由於高市首相突然解散，學會成員們沒有足夠的時間準備。公明黨領袖齋藤鉄夫的選區是廣島市第三選區，但他很可能會恢復比例代表制。即使是那些曾經熱情支持黨的學會成員也會失去動力。與此同時，立憲黨聯盟擁有立正修會等立正修會支持者。 「現在，由創價學會支持的公明黨也加入了聯盟。他們將如何調和此事？」

另一方面，去年參議院選舉中與立憲民主黨合作的日本共產黨不會保持沉默。 「畢竟，共產黨和創價學會是死敵。他們可能會扮演宗教政黨的角色。」

透過將候選人限制在比例代表制選區，公明黨的名字仍會在名單上名列前茅，使其有很大的勝算。

山田表示：「這可能會導致立憲民主黨的比例代表制候選人當選人數減少。除此之外，如果選區當選候選人數也減少，那就太糟糕了。」

一些自民黨支持者表示，由於公明黨退出執政聯盟，他們現在可以投票給自民黨了。而且，這次不只是選舉合作，而是真正的融合。立憲民主黨支持者對與公明黨組成新黨有何看法？

