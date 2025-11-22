日本竟出現「台灣將我們拖入戰爭」輿論？她驚喊：境外勢力在操作
即時中心／高睿鴻報導
即便才剛上任，日本新首相高市早苗就多次因台灣議題，不惜與中國正面槓上；她大力挺台的論述，更是徹底觸怒中方，讓後者連連祭出制裁措施、試圖擾亂日本的旅遊、食品產業等。眼見日本也遭到欺侮，越來越多台灣人開始出面發聲、盼能大力給其支援；不過，時事評論員吳靜怡今（22）也警示，境外勢力同樣已開始行動、正在對台日散播大量分化、製造不信任與矛盾、甚至削弱台日互挺的言論！
吳靜怡首先點出，中國正在努力衝撞高市、我國總統賴清德共組的民主防波堤，無論是旅遊管制、海鮮禁令、輿論滲透，這些都是台灣曾看過無數次的攻擊，現在輪到日本見證。她接著指出，台灣之前遇到在鳳梨、蓮霧、石斑魚等事件中，已經看得很清楚，中國會先用「食品安全」當藉口進行經濟脅迫；接著，再配合假訊息與分化敘事，擴大社會內部矛盾。
吳靜怡因此認為，日本現在遇到的劇本，就是台灣曾經歷的；當中國全面暫停日本水產品進口（干貝、海膽、鮭魚等）之後，中國媒體與網路同時啟動「日本食品不安全」、「日本政府挑釁中國」等敘事。所以她指出，中國對日本的海鮮禁令，簡直就是台灣鳳梨事件的2.0版；北京將「食品安全」當成地緣政治武器的模板沒有變，只是換了目標。
即便如此，台灣人對日本的喜愛依舊沒有動搖。吳靜怡說明，根據今（2025）年九月份來自日本的統計，台灣人赴日人數高居全球第3，只差第1名的中國約20萬人，代表台灣人本來就喜歡到日本旅遊，無關政治。如今，賴清德發文分享食用日本鹿兒島壽司、以及北海道海鮮，更號召台灣人「以行動挺日本」，回應中國經濟脅迫；這還迅速獲得日本媒體呼應，照片登上東京地鐵廣告、新宿貓大螢幕、NHK新聞，瀏覽量破1500萬。
而面對我國釋出的善意，日本參議員梅村瑞穗則也回敬、食用台灣滷肉飯加芒果，強調台日友誼。「中國用經貿手段測試日台同盟底線，反而逼出更緊密的民主供應鏈」，吳靜怡說。
但接著，她也直指，境外勢力已開始對台日散佈大量分化、製造不信任與矛盾、削弱台日互挺的言論。吳靜怡分析，中國刻意將高市早苗的台灣發言，扭曲成「日本要替台灣打仗」，甚至在日本各社群，突然出現大量中國帳號、海外代理帳號，不斷散播「台灣把日本拖向戰爭」、「台灣要利用日本」、「日本會為台灣犧牲」等論述；香港、北京官媒以及親中帳號，更是同步操作相關敘事，責怪日本「撐台灣」、攻擊台灣「撐日本」。
但另一方面，吳靜怡也指，最近的民調顯示，高市內閣支持度高達69.9%、相較於10月還上升5.5個百分點；顯示日本選民不僅對經濟進步有期待，也隱含了對中的態度。
原文出處：快新聞／日本竟出現「台灣將我們拖入戰爭」輿論？她驚喊：境外勢力在操作
