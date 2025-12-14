日本竟只適合旅遊！網點4原因無法適應長居生活

生活中心／翁莉婷報導



近年來，不少民眾在假期前會安排和家人、朋友來一趟放鬆之旅，隨著出國旅遊熱度持續升溫，「日本」因飛行時間短、距離較近、日幣匯率價格優惠，向來是國人最愛的海外旅遊目的地。近日有網友在臉書分享「4點」日本只適合旅遊，不適合常住的原因，引起不少人共鳴。





不少網友認為到日本「旅遊」和「居住」是兩回事。（圖／翻攝畫面）





G老闆編哥近日在臉書分享一些旅遊心得，他表示「已經連續每個月都飛日本東京一年多、快兩年，結果發現在日本生活實際上沒有想像中那麼美好，旅遊跟長住完全不一樣，旅遊版的日本是天堂，生活版的日本是另一回事」。許多網友看到貼文後紛紛留言「真的！我喜歡日本的環境但要我長住生活沒辦法，第一個想到吃的東西就難受」、「台灣真的很棒，不會想移民去其他國家」、「能夠在台灣出生長大是一件很幸運的事」。

日本「旅遊跟居住」體感大不同！網曝「4原因」無法移民：沒想像中美好

日本食物口味普遍偏鹹，導致部分的人吃不習慣。（圖／翻攝畫面）





此外，他還點出沒辦法適應日本生活的「4個原因」：

一、吃飯口味。

待久才深刻感受到日本的食物普遍偏鹹，醃製物也偏多，不太喜歡吃醃製物，偶爾吃可以，天天吃真的受不了，日本餐點的「變化」其實比台灣少很多。

二、花粉季過敏。

只要碰到花粉季節鼻子就不舒服，悶悶的或是直接過敏，出門要帶口罩。

三、日本冬天氣候乾燥。

台灣冬天「濕冷」但日本冬天是「乾冷」，皮膚乾、喉嚨乾、鼻子乾，暖氣一開整個人像在烤箱裡悶悶的。

四、融不進日本文化。

日本文化非常注重禮節、重流程、重客套。例如：買一個小東西，店員會鞠躬、打招呼、說一長串禮貌用語，最後還要超正式和客人告別，有時候會覺得太拘謹、太規矩，不像台灣隨性、自然、有人味。

