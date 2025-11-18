日本第三季GDP萎縮1.8% 日經指數重挫逾1600點、日圓近10個月低點

過去一個月，日圓是最疲弱的主要貨幣，該期間美元/日圓升值近3%。（圖片來源／pixabay）

《路透》與日本《每日新聞》報導，日本政府周一公佈的數據顯示，受美國總統川普加徵關稅的影響，日本經濟在7-9月國內生產毛額（GDP）萎縮1.8%，這是6個季度以來的首次萎縮。

GDP數據欠佳，再加上美股道瓊指數周一又大跌，促使日經指數周二盤中重挫1,620.93點或3.22%，報48,702.98點，摔至2周新低。

在周二亞洲匯市盤中，美元小貶0.09%，報155.039日圓，但仍接近10個月高點。

美元/日圓近一個月升值近3%

過去一個月，日圓是最疲弱的主要貨幣，該期間美元/日圓升值近3%，漲幅超過美元指數的上漲0.9%，主要是因為日本政府有趨向寬鬆貨幣政策的政治壓力。

日本2025年第三季經濟萎縮幅度小於預期，企業穩定的資本支出略為抵銷疲軟的民間私人消費。

內閣府的初步報告顯示，2025年第三季經通膨調整後的國內生產毛額（GDP）季減0.4%，主要受到住宅投資下降的影響，略小於市場預期的萎縮0.6%，但是比起第二季0.5%的成長，形成鮮明對比。

第三季GDP年減1.8%，小於先前市場預期的萎縮2.5%。但是比起第二季2.3%的成長幅度，第三季GDP轉為負成長，形成強烈對比。

第三季房屋建設投資暴跌9.4%

經濟振興大臣城內實（Minoru Kiuchi）發表的聲明表示，政府對經濟將「溫和復甦」的看法沒有改變，部分原因是消費支出和資本投資維持韌性。

另一方面，隨著美國加徵關稅的影響日益顯現，經濟學家正在密切關注作為經濟成長關鍵驅動力的私人消費能否在持續通膨的背景下走強。

受美國汽車出貨量疲軟的影響，日本7月至9月的出口較上季下滑1.2%，是兩季以來的首次下跌。

在美國總統川普於春季推出強硬的貿易政策後，日本和美國於7月簽署一項貿易框架協議，美國對日本的汽車進口關稅從27.5%調降至15%，新稅率於9月中旬生效。

第三季，房屋建設投資較前一季暴跌9.4%，創下3個季度以來首次下滑，反映出在4月相關法律收緊修訂之前，住房建設的熱潮已經退燒。

第4季出口將停止進一步下滑

儘管第三季GDP出現萎縮，但一些經濟學家表示，在消費支出和私部門投資的支撐下，日本經濟預計在10月至12月季度重回復甦軌道，而住宅投資暴跌的一次性影響預計將會逐漸減弱。

關於出口，三菱日聯研究顧問公司首席經濟學家小林真一郎表示，第3季出口跌幅小於預期，主要得益於包括半導體和其他電子元件在內的電子產品的強勁需求。

小林表示，鑑於數位電子產品的外銷數量仍有成長空間，預計第4季出口將停止進一步下滑，日本經濟最終似乎能夠避免衰退。

不過，野村綜合研究所執行經濟學家木內隆秀警告稱，中國遊客數量的可能下降，將對日本出口產生負面影響。11月7日，日本首相高市早苗在國會回應東京可能介入台海危機的答辯內容，引起北京隨後敦促國民避免前往日本旅遊。

木內的報告補充說，如果中國遊客數量大幅減少，日本國內生產毛額（GDP）可能連續第二季萎縮。

就GDP數據而言，技術性衰退的定義是連續兩季GDP出現負成長。

(原始連結)





