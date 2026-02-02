日本第二波流感再起！九州、關東患者持續增加 林氏璧籲：疫苗仍有一定效果

林氏璧提醒，近期日本流感疫情進入第二波流行期，不僅是A型H3N2，還混了B型流感。（示意圖／報系資料照）

近期日本流感疫情出現第二波升溫，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧就示警，目前九州地區、關東地區患者通報數持續回升，提醒民眾可以考慮接種疫苗，尤其是幼童、長者及慢性病患者，「疫苗還是有一定效果的！」

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文道，日本流感患者人數自去年（2025年）11月達到高峰後，到1月初探底，但日本最近偏冷，流行曲線整體又高了起來，意味著秋冬第二波流感流行開始了，且不只是之前的A型H3N2，還混了B型流感。

林氏璧指出，根據日本國立健康危機管理研究機構的報告顯示，截至1月25日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數達6萬3326人，每家醫療機構平均通報患者數從最高點51.12人，降為最低點10.35後，接下來是10.54、11.33，本週回升至16.64，連續3週增加。

林氏璧表示，如按地區來看，九州的流感仍在流行狀態，而原本趨緩的關東又再次升溫，特別是東京週邊又出現在榜單上，東京目前比較流行的區域包括八王子市、町田市、中野區、豐島區、北區、荒川區及江東區。

林氏璧提到，近5週間鑑定的病毒型別，以A型H3為主，約佔74%，B型佔26%，而B型流感佔比明顯增加。至於台灣，相關資料指出，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1，其中重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，87%未接種本季流感疫苗。

林氏璧提醒，台灣於去年10月流感疫苗開打後，以K分支為主要流行株的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季疫情也因此延後到本週才可能進入流行期，較過去一般晚了1個月，因此疫苗還是有一定效果的；目前公費流感疫苗剩餘約13萬劑，請符合接種資格，特別是幼童、長者及有高風險慢性病者，可以考慮接種，以因應日本或台灣接下來可能的第二波流感流行。要注意的是，抗體生成需要14天，建議民眾提早施打。

