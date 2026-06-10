日本第一人！藤井風破紀錄「10／31高雄世運開唱」 搶票時間曝光
日本音樂鬼才藤井風（Fujii Kaze）歷年來台演出皆創下驚人票房，2023年首次來台在 TICC即完售再加場，2024年登上台北小巨蛋連續兩日開唱，超過2萬張門票在短短數分鐘內全數售罄，再次刷新日本男歌手來台演出票房紀錄，展現強勁號召力與超高人氣。今年規模再升級，生涯最大規模世界巡迴演唱會「Fujii Kaze Prema World Tour」，台灣場將於10月31日（六）登上高雄國家體育場（世運主場館）開唱，創下首位日本SOLO歌手站上高雄世運舉辦專場演唱會紀錄。
憑藉過人音樂天賦、自由奔放的舞台魅力以及鮮明個人風格，藤井風一出道即在音樂串流平台及社群吸引大量關注。 2022年作品〈我寧可去死〉（死ぬのがいいわ）透過短影音平台在全球爆紅，以獨特旋律與直白不諱的歌詞打動無數樂迷，至今累積超過8億串流播放，並榮登Spotify全球排行榜第4名及打入Billboard Global 200等國際榜單。2024年更於日本最大規模場館之一的日產體育場一連開唱2天，吸引超過14萬名觀眾朝聖，迅速成長為具當代國際影響力現象級音樂人。
本次巡演以藤井風第3張錄音室專輯《Prema》為主題，「Prema」在梵文中意指「至高的愛」，全專輯歌曲皆以英語創作，融合 R＆B、流行、靈魂樂與世界音樂元素，不僅展現其音樂創作邁入全新階段，也象徵正式進軍全球市場的重要里程碑。近年藤井風持續活躍於國際舞台，陸續登上荷蘭、瑞士、美國芝加哥及舊金山等地音樂節，今年更登上全球規模最大、最具代表性的音樂盛事科切拉音樂節，成為歷史上首位在 科切拉演出的日本男性歌手，今年7月亦將登上日本指標性音樂節Fuji Rock Festival，作為「新全球流行樂」新銳代表人物登台。
「Fujii Kaze Prema World Tour」將於10月31日（六）在高雄世運主場館起跑，一路巡迴至福岡、大阪、東京、曼谷等，2027年將前進首爾，夏季預計展開歐美巡演。票價分為NT$5,800 ／ $4,800 ／ $3,800 ／ $2,800 ／ $1,800（全場座席），門票將於6月20日中午12點起於KKTIX售票系統和全台全家便利商店FamiPort販售。
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