日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer台北市首店重磅開幕

（記者卓羽榛臺北報導）金馬新年汽車美容需求熱日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer積極搶攻台灣汽車美容市場無限商機，繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市，2026年開春之際看準台北內湖高科技產業及大直住宅聚落優勢，首度進軍台北市打造內湖旗艦店！全新旗艦門市不僅象徵著捷博 (7831) 展店的階段性成果、完成六都版圖佈局，更是標誌品牌於日本創立滿40周年，海外市場營運的重要時刻，日本總部KeePer技研社長賀來聡介更是特地來台見證，對於台灣市場與內湖旗艦店的表現皆抱持著深刻期待。



開幕記者會上董事長彭仕邦除了對於這一年來籌畫展店的同仁表達感謝之意，更宣布推出兩大全新產業創新「電子工單系統」、「會員制度」，將科技導入店鋪施作流程，使顧客消費體驗更加順暢，同時透過會員數據累積，精準掌握台灣各地區消費者趨勢，引領汽車美容邁向下一階段的產業再升級！歡慶台北內湖旗艦店全新重磅開幕，現在綁定LINE官方帳號完成註冊即贈100點會員點數；全台門市鍍膜消費最高享點數5% 回饋、洗車及其他服務享點數1%回饋，內湖旗艦店額外加碼點數雙倍送！歲末年終之際，不妨帶著愛車來KeePer享受純正日本職人精神的汽車美容服務。



KeePer瞄準內科高端消費潛力 北市首店打造旗艦寬敞空間 標誌品牌40周年海外市場新里程

內湖科技園區新商辦大樓林立吸引諸多企業總部進駐，伴隨科技產業聚落形成的高端消費市場，不僅吸引許多國際汽車品牌展示中心設立，KeePer亦瞄準該區域消費潛力，在2026全新一年展店回防台北，打造台北市首間KeePer PRO SHOP內湖旗艦門市，以講究細節的日式職人精神，提供消費者標準化的高品質汽車美容服務。全新內湖旗艦店空間寬敞明亮，客休室延續品牌識別的藍色，融入溫潤的木質調與現代洗鍊的金屬質地，打造消費者等待愛車施作同時，也能盡情享受的全新場域。



適逢品牌成立40周年， 日本總部社長賀來聡介不僅撥空出席KeePer PRO SHOP內湖旗艦門市開幕，表達對於台灣市場的重視，董事長彭仕邦更在開幕儀式上分享：「內湖旗艦店的開幕象徵Jesper捷博 (7831) 即將興櫃滿周年，品牌持續成長的拓點實力，也很榮幸可以在KeePer創立40周年的重要時刻，在台灣市場迎來關鍵里程碑！」



「電子工單」X「會員制度」大數據應用雙重心法 KeePer展現汽車美容未來世代新樣貌

隨著內湖旗艦門市落成，董事長彭仕邦更同場宣布兩項全新服務「電子工單系統」與「會員制度」上線！汽車美容導入電子工單系統，不只意味著企業接軌無紙化ESG潮流，還能以更有效率的方式，縮短接待顧客的時間及流程；同時電子工單系統自動串聯顧客選購的施作項目與費用，亦大幅降低人工計算導致的誤差風險與消費疑慮，賦予顧客更優質流暢的汽車美容新體驗。在消費者愛車施作前，門市技師還會協助車主環顧車況並拍照記錄上傳系統，作為施作前後對照所用，提供消費者更安心有保障的汽車美容服務。全新系統將於內湖旗艦店搶先上線，預計農曆年後全台門市同步啟用。



繼全台各區陸續拓點門市後，KeePer藉由標準化施作服務培養消費者汽車美容習慣，致力於提供顧客更加完整的消費體驗，推出「KeePer PRO SHOP 會員計畫」，結合品牌LINE官方帳號，搭著LINE在台灣民眾日常生活高度普及的特性，輕鬆綁定無門檻！現正完成註冊加入後，凡累積100元即可累積1點，每1點可折抵1元，可於下次消費使全額使用無上限。此外會員還享有六大專屬權益，不僅新會員註冊可獲得100點註冊禮、生日當月200點生日禮之外，洗車及其他服務回饋點數1%，鍍膜回饋加碼4%，最高回饋 5%，多重回饋機制還會針對鍍膜的消費者透過LINE推播續鍍提醒，並提供續鍍優惠禮，讓消費者愛車隨時保持最完美狀態。兩大新服務透過科技應用強化品牌顧客好感黏著度，打造長期優質顧客關係管理，帶領品牌往下一階段的發展目標邁進。



歲末年終感恩回饋！內湖旗艦店會員點數雙倍送 複合門市指定消費再享CAFE!N咖啡

時序進入2026年，即將迎來奔騰金馬年，消費者汽車美容需求亦將隨之提升。為向長期支持KeePer的消費者表達誠摯謝意，即日起至2026/1/31止，於台北內湖旗艦店消費就能享有點數雙倍贈好康優惠：指定鍍膜最高可享10% 點數回饋、洗車及其他服務最高享2%點數回饋！還可享有CAFE!N濾掛咖啡包。全台其餘門市同步享有指定鍍膜最高5%點數回饋、洗車及其他服務1% 點數回饋；凡於三間複合門市—桃園正光、台中北屯與高雄亞灣店選購鍍膜施作項目，還能再免費享有CAFE!N咖啡，讓愛車煥然一新之餘，迎接嶄新一年！

