日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer 台北市首店重磅開幕

▲Jesper捷博董事長彭仕邦(右)與日本總部KeePer技研社長賀來聰介(左)於內湖旗艦店開幕合影

【記者 劉嘉菲／台北 報導】瞄準內科高端消費潛力，台灣Jesper捷博(股)攜手日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer於(1/12)假內湖旗艦店開幕，董事長彭仕邦表示，內湖旗艦店的開幕象徵Jesper捷博(7831)即將興櫃滿周年，且迎來創立40周年的重要時刻！而日本總部KeePer技研社長賀來聰介更特地來台見證，對於台灣市場與內湖旗艦店的表現抱持著深刻的期待與祝賀。

隨著內湖旗艦門市的落成，董事長彭仕邦也宣布，推出兩大全新產業創新「電子工單系統」、「會員制度」，將科技導入店鋪施作流程，使顧客消費體驗更加順暢，同時透過會員數據累積，精準掌握台灣各地區消費者趨勢，引領汽車美容邁向下一階段的產業再升級！

▲KeePer PRO SHOP以講究細節的日式職人精神，提供消費者標準化的高品質汽車美容服務

由Jesper捷博代理的KeePer鍍膜品牌，繼2025年開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市後，2026年開春首度進軍北市內湖旗艦店，為歡慶展店，現在綁定LINE官方帳號完成註冊即贈100點會員點數；全台門市鍍膜消費最高享點數5%回饋、洗車及其他服務享點數1%回饋，內湖旗艦店額外加碼點數雙倍送！

由於內湖科技園區新商辦大樓林立，吸引諸多企業總部進駐，並伴隨科技產業聚落形成的高端消費市場，因此吸引許多國際汽車品牌展示中心設立，KeePer PRO SHOP亦瞄準該區域消費潛力，以講究細節的日式職人精神，提供消費者標準化的高品質汽車美容服務，並延續品牌識別設計，以寬敞明亮的空間，讓消費者在等待愛車施作同時，也能在客室稍作休息；而位於桃園正光、台中北屯與高雄亞灣店選購鍍膜施作，還能再免費享有CAFE!N咖啡。(記者劉嘉菲翻攝)