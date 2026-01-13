日本第一鍍膜品牌插旗台北！KeePer以日式職人精神進駐內湖

記者鍾釗榛／綜合報導

KeePer PRO SHOP內湖旗艦門市。（圖／KeePer提供）

日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer近年積極擴展台灣市場版圖，繼台中北屯、高雄亞灣、新北林口等門市陸續開幕後，2026年開春再下一城，正式進軍台北市，在內湖科技園區打造首間台北市KeePer PRO SHOP旗艦門市。這不僅象徵捷博（7831）完成六都布局，更迎來KeePer創立40週年的海外重要里程碑，日本總部社長賀來聡介也親自來台見證。

打造日式職人新據點

內湖科技園區近年商辦林立，企業總部與高端消費族群進駐，也吸引眾多國際車廠設點。KeePer看準這波消費潛力，選擇回防台北設立旗艦門市，導入標準化日式職人工藝流程，提供高品質汽車美容服務。門市空間明亮寬敞，休息區延續品牌藍色視覺，搭配木質與金屬元素，讓車主等待愛車美容時，也能享受舒適質感空間。

廣告 廣告

KeePer導入標準化日式職人工藝流程，提供高品質汽車美容服務市。（圖／KeePer提供）

汽車美容全面科技化

隨著內湖旗艦店開幕，KeePer同步宣布兩大創新服務正式上線，包括「電子工單系統」與「會員制度」。電子工單導入無紙化流程，不僅加快接待效率，也能即時串聯施作項目與費用，大幅降低人工錯誤風險。技師也會在施作前協助拍照存檔，讓車主能清楚比對施工前後狀態，打造更安心透明的汽車美容體驗。

KeePer導入電子工單系統」與「會員制度」。（圖／KeePer提供）

會員制度上線

全新KeePer PRO SHOP會員計畫結合LINE官方帳號，註冊零門檻，消費每滿100元即可累積1點折抵1元。新會員可獲100點註冊禮，生日當月再送200點，鍍膜最高享5%點數回饋。歡慶內湖旗艦店開幕，即日起至2026年1月底，指定鍍膜最高再加碼至10%回饋，洗車服務也有雙倍點數，讓愛車煥然一新迎接新年。

即日起至2026年1月底，指定鍍膜最高再加碼至10%回饋，洗車服務也有雙倍點數。（圖／KeePer提供）

更多三立新聞網報導

台灣車市進入割喉戰！賓士休旅直接下殺25萬

怎能不愛車／入門電動車也能這麼豪華 Kia EV2直接越級挑戰

怎能不愛車／模仿帆船設計 愛快羅密歐發表最狂Giulia

Model 3長續航後驅174.99萬起 再加碼多元購車方案

