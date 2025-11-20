「日本第一Coser」才剛開戶就負債！慘賠10萬嚇瘋：我不玩了

年約收入1億日圓的伊織萌，股票慘賠10萬，嚇倒立刻退場不玩。（圖／X@iorimoe_five）

日本人氣實況主Coser伊織萌（おりもえ），憑藉還原度極高的造型裝扮以及身材火辣、可甜可鹽的外型，擄獲台灣粉絲芳心。不過，年收入約億元日圓的她，卻在投資理財方面踢到鐵板，一買股票就慘賠10萬日圓（約1.9萬台幣），嚇得她不敢再玩。

18日，伊織萌突然在社群平台X透露，她在一個星期前辦好證券戶，正式成為一位股票新手小白，結果現在卻慘賠10萬日圓，嚇得急忙撤退，再也不敢進場，「好了就此結束，解散！解散！」

貼文曝光後，讓底下網友通通笑翻，形容伊織萌是開局即地獄，好奇到底是買哪一家股票？有沒有遵守買低賣高的原則？還有人建議伊織萌，下次可以考慮扮演動漫《FX戰士久留美》的福賀久留美，學習女主角的精神，誓言靠股票賺回媽媽賠掉的錢。

伊織萌透露，才玩一個禮拜的股票，就賠掉10萬日圓。（圖／X@iorimoe_five）

伊織萌股票慘賠的消息，也立刻傳到PTT西洽板，台灣網友紛紛笑稱「新手剛進場就虧10萬，任誰都不會想繼續玩吧」、「對她來說跟10元差不多吧」、「一年幾千萬收入的….才10萬」、「她的10萬應該就跟普通人200塊玩彩券一樣吧」、「日本人好像不該瘋日股」、「各種擦鞋童都來了，你各位好自為之」。

擁有「日本第一Coser」的伊織萌，從2015年開始在實況圈、Coser界嶄露頭角，由於全家人都喜歡動漫的關係，從小耳濡目染，開始接觸CosPlay的文化。驚人的是，伊織萌的各大社群都超過數百萬名粉絲追蹤，海外活動接到手軟，她曾在節目上大方透露，年收入大約1億日圓（約1900萬台幣）。

