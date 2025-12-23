日本第12艘最上級護衛艦「吉井」號下水 預計2026財年結束前交付服役

日本計畫中的第12艘最上級護衛艦下水，命名「吉井號」，預計2026財年結束前交付服役。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

[Newtalk新聞] 日本海上自衛隊（JMSDF）的最上級（Mogami-class）多功能護衛艦計畫邁入尾聲，三菱重工（MHI）22日在長崎縣長崎造船廠舉行下水暨命名儀式，為第12艘也是最後一艘護衛艦命名「吉井」號（FFM-12），預計於2026財政年度結束前（2027年3月31日前）交付服役，象徵日本加速強化印太地區海防能力。

「吉井」號的建造合約於2024年2月簽訂，造價約583億日元（約116.5億新台幣），下水後將進入舾裝階段。目前，最上級護衛艦已有8艘服役中，其餘3艘（「名取」號、「長良」號、「龍田」號）正進行舾裝，「吉井」號的下水標誌整個計畫將於2027年3月前全數12艘艦艇交付完畢。

最上級護衛艦全長133公尺、寬16.3公尺、標準排水量3,900噸，最高航速約30節，採用隱形設計以降低雷達截面積，並透過高度自動化將船員減至約90人。該級艦艇具備多功能作戰能力，包括反潛、反空、反艦及水雷作戰，裝備有BAE系統5吋（127公釐）Mk 45 Mod 4艦砲、日本鋼鐵12.7公釐遙控武器系統、Mk.41垂直發射系統（16管）、雷神SeaRAM系統、三菱電機OPY-2多功能雷達及OAX-3EO/IR感測器等先進裝備。此外，它是海上自衛隊首款整合水雷作戰能力的護衛艦，配備日立OQQ-11反水雷聲納、NEC OQQ-25反潛聲納、無人水下載具（UUV）及無人水面載具（USV），能進行進攻性水雷作戰，這在全球護衛艦中相當罕見。

最上級護衛艦計畫自2018財政年度起，每年預算建造2艘，旨在因應中國及俄羅斯在東海、日本海及印太地區的威脅，強化海上監視、巡邏及應變能力。艦艇名稱源自日本河流，「吉井」號取自岡山縣東部的吉井川，這是海上自衛隊首次以此命名，舊日本帝國海軍亦無先例。

展望未來，日本將從2024財政年度起採購12艘改良型最上級護衛艦（新FFM或06FFM），預計於2028財政年度首批2艘服役，至2032年全數24艘FFM系列艦艇完成部署。新艦將放大船體、強化空防及雷達能力，並將垂直發射系統管數加倍。一名海上自衛隊高級官員匿名表示：「原最上級艦艇因預算限制而受限裝備，但在前首相岸田文雄的政策下，國防經費增加，讓新設計能擴大船體及武器配置。」

此外，最上級艦艇的技術已走向國際化，2025年8月獲澳洲政府選為皇家澳洲海軍新一代通用護衛艦藍本；2024年11月15日，日本防衛裝備廳（ATLA）與印度簽署意向書，轉讓最上級艦艇的「獨角獸」（Unicorn）整合隱形天線系統，這是日本對印度首度防衛出口，象徵雙邊防務合作深化。海上自衛隊也將於2026年3月底前成立艦隊水面部隊（暫定名），下設巡邏防衛群（暫定名），整合最上級護衛艦及新型離岸巡邏艦（OPV），進一步優化區域防衛架構。

