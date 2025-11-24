日本管樂冠軍合體！橘色惡魔X翡翠騎士台北首度共演

日本全國行進管樂大賽揭曉，「橘色惡魔」的京都橘高校勇奪金賞將與「翡翠騎士」12月將來台夢幻合體共同演出。翻攝畫面





日本行進管樂年度盛事全國大賽已於昨日（23日）揭曉賽果，有橘色惡魔美名之稱的京都橘高校吹奏樂部（下稱橘高校）榮獲最高榮譽金賞，而另一支參賽隊伍「翡翠騎士」，來自東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（下稱農大二高）則獲得銀賞肯定。

此次佳績不僅展現兩校頂尖實力，更為今年12月即將到來的「2025台灣遠征」系列活動掀起熱烈話題。主辦單位文化總會預告，橘高校與農大二高將於12月19日首次聯手共演，將其參賽曲目搬上台北和平籃球館舞台，邀請各界共同見證並支持台日友好情誼。

全日本行進管樂大賽（全日本マーチングコンテスト）自1988年創辦以來，一直是日本吹奏樂部學生一年一度最期待的盛事。橘高校吹奏樂部此次是連續第五年奪得金賞，展現其穩定且高水準的團隊實力；農大二高吹奏樂部也曾於2019至2023年間連續四次取得金賞（2020年因疫情停辦），更是自比賽創辦以來，唯一保持全勤晉級全國賽事的隊伍，被譽為「超級模範生」。

文化總會表示，很榮幸能再度邀請享譽國際的「橘色惡魔」（橘高校）與「翡翠騎士」（農大二高）來台演出。除了日前已公告完售的高雄衛武營音樂廳場次，兩校將於12月19日登上台北和平籃球館，以超過250人的豪華編制，獻出日本行進管樂史上首次的夢幻共演，並邀請台灣莊敬高職樂旗隊共襄盛舉。

屆時橘色惡魔將重現今年全國大賽的比賽曲目，翡翠騎士也將帶來即將在JMBA全國大賽演出的曲目，讓台灣觀眾近距離感受國際頂尖水準的演出震撼，一同見證熱血壯觀的行進管樂大共演，感受台日友誼的深厚連結。

「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」系列活動，將於12月在台北、嘉義市、高雄、屏東等地規劃五場演出及台日學子交流活動。更多詳細售票活動資訊，可洽文化總會粉絲專頁。

