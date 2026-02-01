日本節分必吃的「惠方卷」 居然是泡沫經濟破滅後的產物

日本民眾在節分時傳統上會食用祈福的惠方卷。維基百科



日本今年的節分落在3日（週二），每到這一天，日本民眾有朝著「吉位」食用惠方卷的習慣。不過日本媒體報導指出，這個習俗其實只有短短幾十年，而且在日本全國拓展開來，還與1990年代經濟泡沫的蕭條息息相關。

惠方卷其實就是沒有切開的一整條壽司卷。今年由於白米、海苔等關鍵原物料的飆漲，惠方卷價格連續第二年飆漲逾10%，反映了日本民眾當前面臨的生活物價上漲困境。

而關西電視台報導說，當年惠方卷會在日本流行開來，也是跟經濟困境有關。報導說，吃惠方卷一開始是在關西某些特定地區的習俗，尤其是風化區。

神戶國際大學教授中村智彥說： 「雖然眾說紛紜，很難確切考據，但一般公認惠方卷發源於關西。在節分時吃壽司卷的習慣，雖然從大正時代（距今約100年前）就在部分地區（如紅燈區）存在，但當時並未廣為人知。直到1970年代左右，一些壽司店想到『推廣這個說不定能賣得好』，才開始零星出現這類活動。」

中村智彥接著說：「在泡沫經濟崩潰後的1992至1993年間，東京的壽司店在與大阪壽司工會交流時，聽到大阪壽司店說：『在大阪，壽司卷每年有一次會大賣，而且還不用切（省工）』。覺得『這主意不錯，現在景氣不好，在東京也試試看吧』，於是便引進了東京。隨後，便利商店看準商機切入市場，才讓惠方卷在全國迅速普及。我想日本人本來就喜歡大家一起參與節慶活動，尋找樂趣。」

這樣的由來，讓惠方卷除了在年初討個吉利之外，也本身就帶有「俗又大碗」的經濟背景。但是現在的惠方卷愈來愈脫離庶民美食的低價實惠感，根據日本帝國數據銀行統計，惠方卷的平均價格較去年上漲了11.7%，超商、便利商店等處販售的普通惠方卷，平均一條售價1173日圓（約240台幣）。

儘管售價高漲，喜歡節慶活動的日本人今年看來也還是會繼續吃下去、買下去。價格上漲之下，惠方卷的經濟規模達到前所未見的高度。關西大學名譽教授宮本勝浩向關西電視台表示：「2026年惠方卷帶來的經濟效應約為728億8138萬日圓（約148.84億台幣），這將是一個罕見、極其龐大的經濟規模。」

面對米價上漲逾30%，海苔、雞蛋、蝦子等壽司材料也全面上漲的情況下，許多店家已經採用「全預約制」，只賣給預先訂購惠方卷的客人，不在店頭直接販售。

但是要改變這種店頭促銷的節慶習俗實在非常困難。預計今年由於惠方卷價格上漲，店頭滯銷而報廢的惠方卷也將增加。宮本勝浩估計，今年可能會有16億4890萬日圓（約3368萬台幣）的惠方卷，因賣不出去而報廢浪費。

