日本籍永冶典子嫁台助人 金志獎新北表揚績優志工

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市府今天舉辦金志獎頒獎典禮，多名獲獎志工中，日本籍永冶典子嫁來台灣30年，樂當志工助人，她以績優志工獲表揚時喜喊隻身來台，大家叫她姐姐，讓她多了好多妹妹。

新北市政府今天舉辦15屆金志獎頒獎典禮，共有8個志工團隊、50名志工、56名耆心獎（高齡志工）及5名志工督導獲獎。

在獲獎績優志工中，家住新店的永冶典子，她於84年嫁來台灣，丈夫從事室內設計，目前育有2子，她因學習中文而與大豐國小夜補校老師結緣，開始了她在台的志工生活。

她表示，她在學校當翻譯及故事媽媽，直到學校成立國際文教中心，她擔任新住民關懷員，服務迄今已17年了。她雖然隻身來台，在日本的家人有一個妹妹，但在台灣卻多了好多妹妹，因為許多她陪伴服務的新住民都叫她「姐姐」，讓她堅信「付出就是收穫、堅持就是力量」的心得。

獲耆心獎、現年81歲的績優志工林映松，他是泰山娃娃館唯一男性的芭比娃娃衣服製作員，服務迄今已長達20年了。他笑說，他會縫製芭比娃娃衣服樣式很多，從素人、時尚到新娘都有，他除了作品在娃娃館中展示，還會幫忙導覽。

侯友宜致詞表示，全市志工團隊有2223隊，人數超過19萬人，每年累積服務時數達2200萬小時，因此，志工們是守護新北最溫暖的力量，讓社會更祥和。

他表示，志工男女比例接近3比7，而女性較長壽，可能就是因為有走出來當志工，因此，太太們要揪丈夫走出來當志工，可以讓身體更健康、更長壽，也期望未來男女比例能達4比6的目標。（編輯：林恕暉）1141202