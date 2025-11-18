「日本籤求不了中國人幸福」 他淺草寺投冥鈔求籤遭嘲：詛咒自己

有中國男子拿著中國冥鈔前往東京淺草寺求籤。（翻攝自X@JapanBanZaiLove）

日本東京淺草寺是不少外國旅客必訪景點之一，不過近日卻有中國男子「投冥鈔求籤」，被其他網友群嘲，「好聰明啊。給自己折壽。天才」「死人才會用冥紙，這白癡是詛咒自己⋯⋯」「籤文也直說了，如果不自愛自重 現在的好事也只是如夢可疑」。

社群平台X（前推特）近日瘋傳一段中國人誇張行徑的影片，分享的網友直呼「離譜！中國人在淺草寺用冥幣求籤！太缺德了！」只見有一名中國男子拿著一疊中國冥鈔，前往日本東京淺草寺求籤過程Po在網路上，完全沒有一絲羞愧之心。

淺草寺明文規定求籤就得支付100元日幣，但中國男子就硬要用冥鈔，該行竟被認為涉嫌違法。（翻攝自X@JapanBanZaiLove）

影片只見男子拿著一疊中國冥鈔對著鏡頭說「日本的籤求不了中國人的幸福，中國人的幸福是靠自己。」不過遭同行人嗆：「你騙鬼子呢？」只見男子竟將冥鈔投入集金箱才開始搖籤筒，最後他抽出「吉籤」，不僅開心展示並唸出籤詩。

對此，其他人紛紛酸「中國人出國是有參加什麼比賽嗎？比賽誰比較缺德嗎？」「死人才會用冥紙，這白癡是詛咒自己⋯⋯」「蠢蛋中國人，活人用冥幣⋯⋯這是在給自己折壽啊！」「北七，完全把自己使用偽幣的證據保存了下來」「沒有過的品德，也不算缺了」。

該名中國男子還很得意自己抽到吉籤。（翻攝自X@JapanBanZaiLove）

「大使館絞盡腦汁不如愚民靈機一動」「文革果然把文化的根清得很乾淨，冥紙是死人用的都不知道」「他用冥幣求的籤，那只能到地下去享福了」「求來的也是冥福，沒毛病」「那便是他冥國的運勢，還行」「他是鬼嘛，所以用冥紙」。

