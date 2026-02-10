日本米品牌「龍之瞳」限量登台 顆粒口感均佳 又有故事可看

具有「日本食米鑑定士」的臺灣人林定三表示，來自日本岐阜縣飛驒地區的高品質稻米品牌「龍之瞳」，十日正式限量登台販售，引起食米市場關注。（見圖）

林定三表示，之所以以「龍之瞳」為品牌名稱，是其核心稻作品種為「生命1號」，以顆粒碩大、品質嚴選著稱。

林定三說，「生命1號」係由日本今井隆先生於 2000 年，在岐阜縣下呂市的越光米稻田中發現的自然變異株，經培育後正式命名。該品種以獨特的栽培並不使用化學肥料、而在飛驒地區 海拔高、晝夜溫差大、因此稻米的顆粒比其他地區種植的稻米顆粒大一些、成為「龍之瞳」品牌的基礎。「龍之瞳」稻米以特大粒米為主要特色，米粒大小約為一般越光米的 1.5 倍，千粒重達 30 公克以上，並僅限符合日本一等米標準的稻米方可使用。透過嚴格的栽培與選別制度，成功建立高端稻米品牌形象。

在口感表現上，「龍之瞳」以其獨特的大粒米特性，展現出明顯的 Q 彈咀嚼感，米飯口感飽滿紮實，入口後帶有自然米香與淡雅甜味，即使冷卻後仍能維持良好的彈性與風味。其穩定的甜度與香氣，使其不論單獨品嚐或搭配各式料理，皆能突顯食材本身的層次感。

在日本米史上榮獲多項重量級獎項，素有「日本最好吃的米」美譽。

此次「龍之瞳」限量引進台灣，將於台灣各大百貨超商及電商平台通路全面上架，預期為消費者帶來不同以往的米食品質體驗，並為高端米食市場注入強有力競爭者，也是台灣消費者的口福。

林定三指出，「龍之瞳」為品牌名稱，是日本「生命一號」品種篩選出來的頂極品才有資格號稱「龍之瞳」，並已在台灣取得專利名稱，但是台灣有人拿到日本「生命一號」品種私下播種，將收成的稻米一律號稱「龍之瞳」，並在超市做成飯團，因而打壞「龍之瞳」名號，也涉嫌侵犯專利，原來日本研發單位?備在台灣提出法律告訴，但在林定三勸導之下，暫時未提出。