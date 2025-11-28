日本米好貴、咖啡豆也飆漲！11月核心CPI年增率續高於2% 日銀12月可能升息

11月份東京扣除生鮮食品後的食品價，較去年同月揚升 6.5%，其中米價漲37.9%、巧克力漲32.5%、咖啡豆更飆漲63.4%。 圖：劉黎兒／攝影

[Newtalk新聞] 新上任的日本首相高市早苗，近期傷腦筋的不只有日中關係，還有該國內部通膨問題。日本總務省今（28）日公布經濟數據，東京 11 月消費者物價指數（CPI）年增 2.7%，年增率同於前一個月份，連續第 13 個月高於 2%，核心 CPI 比去年同期增 2.8%。

這些數據不但明顯超過日本央行（BOJ）的目標值 2%，更是連續第 51 個月揚升，經濟學者認為，日本央行下個月調高利率的機會愈來愈高。日圓兌一美元今（28日）早盤自高點 156.58 轉升至 156.15。

廣告 廣告

▲在日本最新經濟數據公佈後，日圓兌一美元今（28）日稍早突然轉為走升。 圖：鉅亨網

日媒報導，市場原先預估東京核心 CPI 年增率為 2.7%，總務省今日公布的年增數字高於預期。物價居高不下壓迫民生，11 月扣除生鮮食品後的食品價格，較去年同月升 6.5%，其中米價飆漲 37.9%、巧克力漲 32.5%、咖啡豆漲 63.4%；此外，能源價格較去年同月上漲 2.6%。其中，電費較去年同月漲 4.5%、都市瓦斯費漲 0.7%、惟汽油價格小跌 0.6%。

11 月東京扣除生鮮食品及能源後的「核心核心 CPI」較去年同月揚升 2.8%，年增率同於前一個月份，已連 9 個月高於 2%，不過呈現連 3 個月低於 3%。

去年，日本央行結束長達 10 餘年的景氣刺激計畫，並在今年一月時，把短期利率調高至 0.5%，理由是日本將會長時間維持 2% 之上的物價成長率。隨著日元大幅貶值可能引發通膨的擔憂重現，多位日本央行官員日前紛紛表示，12 月應把利率調升一碼至 0.75%。日本央行總裁植田和男周三（26）日表示，若日本的經濟和物價發展符合央行預測，那麼可能會繼續提高利率。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國人不去日本世界歡騰！旅日達人揭「撿便宜」目標 機票沒降原因曝

林佳龍挺日遭國台辦嗆「統一擋不住」 外交部：中國無權干預民主國家互動