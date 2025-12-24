日本紅十字會狂出包！不只二手針頭抽血 調查報告揭歷年廢棄逾3600袋血液

日本紅十字會近期因血液事業管理不當引發社會高度關注。示意圖非當事人（翻攝自日本紅十字會X）

日本紅十字會近期因血液事業管理不當引發社會高度關注，昨（23日）首度公開內部調查報告。由於今年以來相繼發生冷凍庫電源掉落導致上萬袋血液毀損，以及工作人員誤用二手針頭為捐血者採血等重大安全事故，社方決定溯及至2012年現行體制上路以來的紀錄進行全面盤查。

綜合媒體報導，調查結果顯示，過去這段期間全日本共發生985起符合通報標準的不當處置案件，並導致約3600餘袋捐血所得的血液及血液製品被迫廢棄，其原因主要包含採血流程偏離規範及保存管理不周等。

這項調查結果已正式提交至厚生勞動省血液事業部會的委員會。日本紅十字會指出，過去因缺乏明確的報告與公開規定，導致這近千起違規案件先前皆未向政府呈報，也未對外揭露。為了挽回大眾信任，社方已於今年9月明定包含血液廢棄、健康危害風險及供應延遲等8項向厚生勞動省通報的基準，承諾未來將依據新制即時公開資訊，並在官方網站發布。

儘管目前尚未確認到有捐血者或患者因此產生健康損害，日本紅十字會仍對外表達深切遺憾。社方強調，為了能切實回應捐血大眾的善意，未來將徹底落實各項預防措施與管理機制，以確保醫療用血液製劑的穩定供應與安全品質，避免類似違規案件再次發生。

