日本紅白歌合戰／aespa三缺一、&TEAM王奕翔初登台！直播時間平台、卡司順序一次看

第76回紅白歌合戰將於 12/31 晚間登場，今年初登場的卡司韓團 aespa，中國成員 Ningning（寧寧）因過往發文陷入爭議，最終確定請病假缺席紅白；來自台灣的 NICHOLAS（王奕翔）所屬團體 &TEAM 則是首次登上紅白，王奕翔也成為首位登上紅白的台灣男歌手。此外還有《鬼滅》歌姬 LiSA 將演唱劇場版主題曲、Perfume 休團前最後一唱、松田聖子重返《紅白》壓軸等…2026跨年夜日本紅白歌合戰卡司亮點一次看。

日本紅白歌合戰｜播出資訊

播出時間：2025/12/31（三）18:20~22:45（台灣時間）

直播頻道：NHK綜合頻道、NHK World Premium、NHK廣播第1頻率、日本國際廣播電台

官網：第76回紅白歌合戰

第76回紅白歌合戰主持人綾瀨遙、有吉弘行、今田美櫻、鈴木奈穗子。（圖／翻攝自X）

日本紅白歌合戰｜主持人

綾瀨遙、有吉弘行、今田美櫻、鈴木奈穗子

演員綾瀨遙時隔三年，這次第四次擔任紅白主持；搞笑藝人有吉弘行則是連續三年主持紅白；演員今田美櫻在NHK本年度春季晨間劇《紅豆麵包》擔任主角，加入主持陣容；鈴木奈穗子則是第二年主持紅白歌合戰。

aespa 中國成員Ningning（左）確定缺席紅白歌合戰。（圖／翻攝自紅白歌合戰官網）

日本紅白歌合戰｜卡司亮點：aespa三缺一

韓國人氣女團aespa首度受邀登上日本紅白舞台，然而目前中日關係緊張，而其中國成員Ningning（寧寧）又被挖出過去曾經分享類似「原子彈爆炸蕈狀雲」的檯燈，被日本網友指責是在輕視原爆受害者，一點也不知道事情嚴重性，甚至發起拒絕aespa登紅白的連署活動。不過最後NHK表示aespa仍然會出席，不過寧寧以流感未痊癒，需要休養為由，確定缺席紅白舞台。

王奕翔所屬團體 &TEAM 初次站上紅白舞台。（圖／翻攝自X）

日本紅白歌合戰｜卡司亮點：&TEAM王奕翔初登台

台灣囝仔再度登上紅白！韓國 HYBE 旗下日本公司 YX LABELS 透過選秀節目《&AUDITION》推出的九人男子團體 &TEAM 受邀參加紅白歌合戰，其中成員 NICHOLAS（王奕翔）來自台灣，也將隨隊登台，成為繼歐陽菲菲、鄧麗君、翁倩玉、徐若瑄、TWICE成員子瑜、AKB48 Team TP前成員邱品涵後，第7位登上紅白舞台的台灣歌手，也是首位台灣男星。

松田聖子重返紅白擔任大壓軸。（圖／翻攝自紅白歌合戰官網）

日本紅白歌合戰｜卡司亮點：松田聖子重返紅白當壓軸

日本「國民歌姬」松田聖子暌違5年重返紅白，這是她喪女後首部回歸，更被安排在紅白兩隊壓軸之後，以特別企劃身份登上舞台。她將選唱代表作《藍色珊瑚礁》，因為這首歌是她演藝生涯的「原點」，她對於能再次站上紅白舞台，感到無比光榮。不過這樣以特別企劃的形式強行成為實際上的大壓軸，讓本來紅隊壓軸米希亞、白隊壓軸 Mrs. GREEN APPLE 的粉絲感到不滿，認為如此並不尊重本來的安排，引起不小爭議。

福山雅治、稻葉浩志演唱新歌。（圖／翻攝自紅白歌合戰官網）

日本紅白歌合戰｜卡司亮點：福山雅治&稻葉浩志新歌首唱

福山雅治今年推出全新單曲《木星》，找來日本搖滾天王稻葉浩志跨刀作詞、合唱，兩位日本歌壇的傳奇夢幻聯動，讓這首歌引起廣大關注。而在第76回紅白歌合戰中，他們將首次在電視上演唱這首歌曲，成為紅白獨家舞台。福山雅治對此直呼緊張、快樂又興奮，稻葉浩志也表示會盡全力演出，讓這首歌可以觸動每一位觀眾。

Perfume休團前最後登上紅白舞台。（圖／翻攝自X）

日本紅白歌合戰｜卡司亮點：Perfume休團前最後一唱

出道25年的日本超人氣女子團體 Perfume 今年9月無預警宣布將於今年底暫停活動，而她們選擇在今年最後一天登上紅白，作為她們進入休眠期前的最後一個舞台。她們預計帶來包含《Polyrhythm》和《Meguru-pu》等歌曲的「Perfume Medley 2025」組曲演出，為20多年的音樂生涯畫下暫時的休止符。

ikura首次以個人之姿登紅白。（圖／翻攝自X）

日本紅白歌合戰｜卡司亮點：ikura首次以個人之姿登紅白

人氣樂團 YOASOBI 女主唱 ikura，今年以個人名義「幾田莉拉」首次獨自出席紅白舞台。她不久前才在韓國MMA頒獎典禮舞台驚喜登場，與 ZICO 合唱兩人合作的新單曲《DUET》，現場魅力收服大批粉絲。

LiSA將演唱鬼滅劇場版主題曲。（圖／翻攝自X）

日本紅白歌合戰｜卡司亮點：LiSA演唱鬼滅劇場版主題曲

《鬼滅》歌姬 LiSA 第四度登上紅白舞台，今年將帶來《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的主題曲《照亮殘酷的夜晚（残酷な夜に輝け）》，演出時還將獨家播放紅白舞台特別版《鬼滅之刃》影片！

King & Prince要和米奇、米妮一起表演。（圖／翻攝自X）

日本紅白歌合戰｜卡司亮點：King & Prince攜手米奇米妮熱跳

因性醜聞一度遭NHK全面封殺的傑尼斯事務所（現改組為星達拓娛樂），今年僅旗下團體「King & Prince」出席。他們將帶來米奇新主題曲《What We Got ~Miracle is You》特別舞台，據說米奇、米妮也將登台語他們一起表演，究竟會是怎樣的舞台令人期待！

日本紅白歌合戰｜卡司順序

第76回紅白歌合戰前半場演出節目表。（圖／翻攝自X）

第76回紅白歌合戰後半場演出節目表。（圖／翻攝自X）

