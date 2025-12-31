日本紅白歌合戰／aespa三缺一、&TEAM王奕翔初登台！直播時間平台、卡司順序一次看
第76回紅白歌合戰將於 12/31 晚間登場，今年初登場的卡司韓團 aespa，中國成員 Ningning（寧寧）因過往發文陷入爭議，最終確定請病假缺席紅白；來自台灣的 NICHOLAS（王奕翔）所屬團體 &TEAM 則是首次登上紅白，王奕翔也成為首位登上紅白的台灣男歌手。此外還有《鬼滅》歌姬 LiSA 將演唱劇場版主題曲、Perfume 休團前最後一唱、松田聖子重返《紅白》壓軸等…2026跨年夜日本紅白歌合戰卡司亮點一次看。
日本紅白歌合戰｜播出資訊
播出時間：2025/12/31（三）18:20~22:45（台灣時間）
直播頻道：NHK綜合頻道、NHK World Premium、NHK廣播第1頻率、日本國際廣播電台
官網：第76回紅白歌合戰
日本紅白歌合戰｜主持人
綾瀨遙、有吉弘行、今田美櫻、鈴木奈穗子
演員綾瀨遙時隔三年，這次第四次擔任紅白主持；搞笑藝人有吉弘行則是連續三年主持紅白；演員今田美櫻在NHK本年度春季晨間劇《紅豆麵包》擔任主角，加入主持陣容；鈴木奈穗子則是第二年主持紅白歌合戰。
日本紅白歌合戰｜卡司亮點：aespa三缺一
韓國人氣女團aespa首度受邀登上日本紅白舞台，然而目前中日關係緊張，而其中國成員Ningning（寧寧）又被挖出過去曾經分享類似「原子彈爆炸蕈狀雲」的檯燈，被日本網友指責是在輕視原爆受害者，一點也不知道事情嚴重性，甚至發起拒絕aespa登紅白的連署活動。不過最後NHK表示aespa仍然會出席，不過寧寧以流感未痊癒，需要休養為由，確定缺席紅白舞台。
日本紅白歌合戰｜卡司亮點：&TEAM王奕翔初登台
台灣囝仔再度登上紅白！韓國 HYBE 旗下日本公司 YX LABELS 透過選秀節目《&AUDITION》推出的九人男子團體 &TEAM 受邀參加紅白歌合戰，其中成員 NICHOLAS（王奕翔）來自台灣，也將隨隊登台，成為繼歐陽菲菲、鄧麗君、翁倩玉、徐若瑄、TWICE成員子瑜、AKB48 Team TP前成員邱品涵後，第7位登上紅白舞台的台灣歌手，也是首位台灣男星。
日本紅白歌合戰｜卡司亮點：松田聖子重返紅白當壓軸
日本「國民歌姬」松田聖子暌違5年重返紅白，這是她喪女後首部回歸，更被安排在紅白兩隊壓軸之後，以特別企劃身份登上舞台。她將選唱代表作《藍色珊瑚礁》，因為這首歌是她演藝生涯的「原點」，她對於能再次站上紅白舞台，感到無比光榮。不過這樣以特別企劃的形式強行成為實際上的大壓軸，讓本來紅隊壓軸米希亞、白隊壓軸 Mrs. GREEN APPLE 的粉絲感到不滿，認為如此並不尊重本來的安排，引起不小爭議。
日本紅白歌合戰｜卡司亮點：福山雅治&稻葉浩志新歌首唱
福山雅治今年推出全新單曲《木星》，找來日本搖滾天王稻葉浩志跨刀作詞、合唱，兩位日本歌壇的傳奇夢幻聯動，讓這首歌引起廣大關注。而在第76回紅白歌合戰中，他們將首次在電視上演唱這首歌曲，成為紅白獨家舞台。福山雅治對此直呼緊張、快樂又興奮，稻葉浩志也表示會盡全力演出，讓這首歌可以觸動每一位觀眾。
日本紅白歌合戰｜卡司亮點：Perfume休團前最後一唱
出道25年的日本超人氣女子團體 Perfume 今年9月無預警宣布將於今年底暫停活動，而她們選擇在今年最後一天登上紅白，作為她們進入休眠期前的最後一個舞台。她們預計帶來包含《Polyrhythm》和《Meguru-pu》等歌曲的「Perfume Medley 2025」組曲演出，為20多年的音樂生涯畫下暫時的休止符。
日本紅白歌合戰｜卡司亮點：ikura首次以個人之姿登紅白
人氣樂團 YOASOBI 女主唱 ikura，今年以個人名義「幾田莉拉」首次獨自出席紅白舞台。她不久前才在韓國MMA頒獎典禮舞台驚喜登場，與 ZICO 合唱兩人合作的新單曲《DUET》，現場魅力收服大批粉絲。
日本紅白歌合戰｜卡司亮點：LiSA演唱鬼滅劇場版主題曲
《鬼滅》歌姬 LiSA 第四度登上紅白舞台，今年將帶來《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的主題曲《照亮殘酷的夜晚（残酷な夜に輝け）》，演出時還將獨家播放紅白舞台特別版《鬼滅之刃》影片！
日本紅白歌合戰｜卡司亮點：King & Prince攜手米奇米妮熱跳
因性醜聞一度遭NHK全面封殺的傑尼斯事務所（現改組為星達拓娛樂），今年僅旗下團體「King & Prince」出席。他們將帶來米奇新主題曲《What We Got ~Miracle is You》特別舞台，據說米奇、米妮也將登台語他們一起表演，究竟會是怎樣的舞台令人期待！
日本紅白歌合戰｜卡司順序
更多相關新聞報導：
跨年紅白被抵制！aespa中國成員遭狂批 確定缺席舞台
喪女5年後「國民歌姬」松田聖子重返《紅白》 擔任本屆「終極大壓軸」引爭議
《紅白》卡司炸裂！aespa、＆TEAM確定登場 王奕翔開台灣男星先例
其他人也在看
小孩已出生！30歲女星突拋結婚震撼彈 新郎身分曝光是「他」
30歲日本女星山田麻莉奈曾經是女團「HKT48」成員之一，擁有甜美外型的她也累積不少粉絲喜愛，豈料在2025年的最後一天，山田麻莉奈拋出震撼彈，不只宣布結婚喜訊，同時也透露寶寶已經平安出生。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
《輕音少女》聲優日笠陽子宣布離婚 親揭主因：和前夫走向不同道路
【緯來新聞網】日本知名聲優日笠陽子於12月31日透過個人Instagram限時動態宣布已離婚。她在聲緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「台灣囡仔王奕翔」登上日本紅白！成男偶像第一人 &TEAM表演炸裂全場
第76屆NHK紅白歌合戰於31日盛大登場，集結多組日、韓人氣團體與實力派歌手同台演出，卡司豪華。其中，9人男團&TEAM首度登上紅白舞台備受矚目，成員們身穿黑色西裝帥氣登場，氣場全開。值得一提的是，&TEAM成員之一的 NICHOLAS（王奕翔），也成功踏上象徵日本演藝圈最高殿堂的紅白舞台。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
70歲日大咖歌手宣布不再參加《紅白》 親曝背後原因
日本年度盛事《NHK紅白歌合戰》今晚跨年夜登場，70歲日本歌王鄉廣美（郷ひろみ）再度被邀約登台演出，不過他日前帶來震撼消息，宣布未來不再參加紅白歌合戰，目的就是為了要把機會留給年輕一輩。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「台灣囡仔」 aespa寧寧缺席成員代打上陣
【緯來新聞網】第76屆NHK紅白歌合戰於31日盛大登場，韓國女團aespa成員寧寧因流感缺席，3位成緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
aespa缺1...完美消化Super Giselle Time！Winer服裝曝光
aespa缺1...完美消化Super Giselle Time！Winer服裝曝光EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
《2026紅白》Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉三度主持 TRASH「臺灣感性」 承諾帶來驚喜
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將在115年1月31日（六）在台北小互傳媒 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
aespa首登日本紅白！「Winter捲戀愛風波」剪超短髮 三缺一仍完美演出
日本年度音樂盛事《第76屆NHK紅白歌合戰》於31日登場，首度受邀參演的南韓女團aespa，卻在演出前夕臨時出現變數。官方於29日公告，中國籍成員 Ningning（寧寧） 因感染流感，經醫師評估需充分休養，確定缺席紅白演出，舞台改由Karina、Winter、Giselle三人完成。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
男偶像第1人！繼子瑜後「台灣囝仔」再登紅白 &TEAM王奕翔帥炸全場
日本第76屆NHK紅白歌合戰於31日晚間盛大登場，集結多組日韓人氣團體及實力派歌手同台，卡司陣容亮眼。其中，9人男團&TEAM首度站上紅白舞台，成員身穿黑色西裝帥氣亮相，氣場全開，為白組演出增添亮點，這也是台灣成員王奕翔繼TWICE子瑜後，第2位登上紅白的台灣人。太報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
新／元旦拋喜訊！35歲演員突宣布已結婚 新娘身分曝光
日本剛跨完年進入新的一年，演藝圈就傳出喜事，35歲的日本演員本郷奏多於日本1年1日在個人X（前推特）更新貼文，宣布自己已經升格為人夫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
狠砸9億打造《PLEASURE》舞台 蔡依林乘30公尺巨蟒繞場 有感而發自己不孤單
狠砸9億台幣將《PLEASURE》大巨蛋演唱會打造成「愉悅宇宙」，蔡依林今（30日）晚化身愉悅之母，搭乘30公尺巨蟒在三層樓高空快速繞場一周，畫面極具震撼，之後更將人間樂園打造成萬獸派對，巨型公牛、飛馬、金豬及蝴蝶海馬等20種奇幻動物盡出，讓人目不暇給，勁歌熱舞40分鐘後，她才說：「今天晚上都好嗎？讓我聽聽你們的聲音。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
他怕中共打過來！內行曝美國1舉動是「開戰訊號」
生活中心／綜合報導中國解放軍東部戰區29日宣布，於昨（30）日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」環台軍演，並實施實彈射擊，面對敵對勢力軍事恫嚇，台灣軍方也高度警戒。眼看中共不斷文攻武嚇，就有網友好奇「什麼訊號是代表真的要開戰？」文章出爐後，就有內行人給出解答，表示當美國做出「1舉動」時，就要開始跑了。民視 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
2026行前必看！台灣超商可直接領日幣、JCB卡日本交通享50%回饋 旅日金流新規定一次看懂
YT頻道,MOOK玩什麼,信用卡,金流,JCB,日本旅遊 赴日旅遊持續升溫，而 2026 年前後，多項與「換匯、支付、提款」相關的新制度、服務正悄悄改變旅客的習慣。從台灣超商就能領日幣、到日本可直接刷信用卡搭電車、JCB 卡祭出的 50% 交通回饋，再到金融卡的海外提款設定方式更新，不論新手或老手，行前都必須重新掌握這些最新規則，才能避免多花冤枉錢。景點+ ・ 1 天前 ・ 3
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 22
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 1 天前 ・ 17
校園風波剛平？王ADEN跨年復出 信義酒吧逆風邀演惹網罵翻
（娛樂中心／綜合報導）王ADEN日前因桃園某高中校園演出爭議，形象重挫、跨年活動全面喊卡，如今卻傳出「逆風復出 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 46