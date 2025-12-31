日本紅白歌合戰／aespa三缺一、&TEAM王奕翔初登台！直播時間平台、卡司順序一次看
第76回紅白歌合戰將於 12/31 晚間登場，今年初登場的卡司韓團 aespa，中國成員 Ningning（寧寧）因過往發文陷入爭議，最終確定請病假缺席紅白；來自台灣的 NICHOLAS（王奕翔）所屬團體 &TEAM 則是首次登上紅白，王奕翔也成為首位登上紅白的台灣男歌手。此外還有《鬼滅》歌姬 LiSA 將演唱劇場版主題曲、Perfume 休團前最後一唱、松田聖子重返《紅白》壓軸等…2026日本紅白歌合戰卡司亮點一次看。
2026日本紅白歌合戰｜播出資訊
播出時間：2025/12/31（三）18:20~22:45（台灣時間）
直播頻道：NHK綜合頻道、NHK World Premium、NHK廣播第1頻率、日本國際廣播電台
官網：第76回紅白歌合戰
2026日本紅白歌合戰｜主持人
綾瀨遙、有吉弘行、今田美櫻、鈴木奈穗子
演員綾瀨遙時隔三年，這次第四次擔任紅白主持；搞笑藝人有吉弘行則是連續三年主持紅白；演員今田美櫻在NHK本年度春季晨間劇《紅豆麵包》擔任主角，加入主持陣容；鈴木奈穗子則是第二年主持紅白歌合戰。
2026日本紅白歌合戰｜卡司亮點：aespa三缺一
韓國人氣女團aespa首度受邀登上日本紅白舞台，然而目前中日關係緊張，而其中國成員Ningning（寧寧）又被挖出過去曾經分享類似「原子彈爆炸蕈狀雲」的檯燈，被日本網友指責是在輕視原爆受害者，一點也不知道事情嚴重性，甚至發起拒絕aespa登紅白的連署活動。不過最後NHK表示aespa仍然會出席，不過寧寧以流感未痊癒，需要休養為由，確定缺席紅白舞台。
2026日本紅白歌合戰｜卡司亮點：&TEAM王奕翔初登台
台灣囝仔再度登上紅白！韓國 HYBE 旗下日本公司 YX LABELS 透過選秀節目《&AUDITION》推出的九人男子團體 &TEAM 受邀參加紅白歌合戰，其中成員 NICHOLAS（王奕翔）來自台灣，也將隨隊登台，成為繼歐陽菲菲、鄧麗君、翁倩玉、徐若瑄、TWICE成員子瑜、AKB48 Team TP前成員邱品涵後，第7位登上紅白舞台的台灣歌手，也是首位台灣男星。
2026日本紅白歌合戰｜卡司亮點：松田聖子重返紅白當壓軸
日本「國民歌姬」松田聖子暌違5年重返紅白，這是她喪女後首部回歸，更被安排在紅白兩隊壓軸之後，以特別企劃身份登上舞台。她將選唱代表作《藍色珊瑚礁》，因為這首歌是她演藝生涯的「原點」，她對於能再次站上紅白舞台，感到無比光榮。不過這樣以特別企劃的形式強行成為實際上的大壓軸，讓本來紅隊壓軸米希亞、白隊壓軸 Mrs. GREEN APPLE 的粉絲感到不滿，認為如此並不尊重本來的安排，引起不小爭議。
2026日本紅白歌合戰｜卡司亮點：福山雅治&稻葉浩志新歌首唱
福山雅治今年推出全新單曲《木星》，找來日本搖滾天王稻葉浩志跨刀作詞、合唱，兩位日本歌壇的傳奇夢幻聯動，讓這首歌引起廣大關注。而在第76回紅白歌合戰中，他們將首次在電視上演唱這首歌曲，成為紅白獨家舞台。福山雅治對此直呼緊張、快樂又興奮，稻葉浩志也表示會盡全力演出，讓這首歌可以觸動每一位觀眾。
2026日本紅白歌合戰｜卡司亮點：Perfume休團前最後一唱
出道25年的日本超人氣女子團體 Perfume 今年9月無預警宣布將於今年底暫停活動，而她們選擇在今年最後一天登上紅白，作為她們進入休眠期前的最後一個舞台。她們預計帶來包含《Polyrhythm》和《Meguru-pu》等歌曲的「Perfume Medley 2025」組曲演出，為20多年的音樂生涯畫下暫時的休止符。
2026日本紅白歌合戰｜卡司亮點：ikura首次以個人之姿登紅白
人氣樂團 YOASOBI 女主唱 ikura，今年以個人名義「幾田莉拉」首次獨自出席紅白舞台。她不久前才在韓國MMA頒獎典禮舞台驚喜登場，與 ZICO 合唱兩人合作的新單曲《DUET》，現場魅力收服大批粉絲。
2026日本紅白歌合戰｜卡司亮點：LiSA演唱鬼滅劇場版主題曲
《鬼滅》歌姬 LiSA 第四度登上紅白舞台，今年將帶來《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的主題曲《照亮殘酷的夜晚（残酷な夜に輝け）》，演出時還將獨家播放紅白舞台特別版《鬼滅之刃》影片！
2026日本紅白歌合戰｜卡司亮點：King & Prince攜手米奇米妮熱跳
因性醜聞一度遭NHK全面封殺的傑尼斯事務所（現改組為星達拓娛樂），今年僅旗下團體「King & Prince」出席。他們將帶來米奇新主題曲《What We Got ~Miracle is You》特別舞台，據說米奇、米妮也將登台語他們一起表演，究竟會是怎樣的舞台令人期待！
2026日本紅白歌合戰｜卡司順序
更多相關新聞報導：
跨年紅白被抵制！aespa中國成員遭狂批 確定缺席舞台
喪女5年後「國民歌姬」松田聖子重返《紅白》 擔任本屆「終極大壓軸」引爭議
《紅白》卡司炸裂！aespa、＆TEAM確定登場 王奕翔開台灣男星先例
其他人也在看
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 24
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 12
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 36
校園風波剛平？王ADEN跨年復出 信義酒吧逆風邀演惹網罵翻
（娛樂中心／綜合報導）王ADEN日前因桃園某高中校園演出爭議，形象重挫、跨年活動全面喊卡，如今卻傳出「逆風復出 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 28
掩不住滿滿感動 范冰冰終於拿到金馬影后獎座
范冰冰今年以《地母》奪下金馬影后，當時雖未能親自來台領獎，但代領的導演張吉安仍在台上以連線方式，讓范冰冰「隔空領獎」並發表感言，張吉安在後台也與范冰冰視訊「簽收」獎座。這兩天范冰冰到馬來西亞參與跨年活動，張吉安終於親自將金馬獎座交給她。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 7
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 1 天前 ・ 17
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...styletc ・ 1 天前 ・ 3
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 2 天前 ・ 11
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50