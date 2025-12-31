日本結婚第一彈 本鄉奏多宣布與圈外女性已登記結婚

日本男星本鄉奏多在日本時間2026年1月1日宣布已與圈外女性登記結婚。（翻攝本鄉奏多X)

2026年第一位宣布結婚的藝人是本鄉奏多，他在日本時間2026年1月1日於自身社群平台公開宣布已登記結婚，對象是一位圈外女性。他在公告中寫道：「一直以來支持我的各位，以及一直以來關照我的相關人士，這是件私人的事情，特此向大家報告：我已於近日登記結婚。」希望外界能尊重兩人的私生活，溫柔守護。

本鄉奏多是寶可夢迷，還是宅男一枚，突然宣布婚訊讓粉絲嚇呆。（翻攝本鄉奏多X）

今年35歲的本鄉奏多自幼開始以童星身分活躍，約在11、12歲時以電影《武者回歸者》正式出道，之後演過《NANA 2》、《真人版網球王子》與《進擊的巨人》等作品，憑藉自然演技與多變角色形象交出不錯成績單。

本鄉奏多在自己社群X宣布結婚。（翻攝本鄉奏多X）

他在公告中還提到：「另外，對方是普通人，希望大家能夠溫柔地守望、不予打擾。我會銘記大家的感激之情，繼續認真對待每一項工作，並在此基礎上更加精進努力。今後也請多多關照。」婚後仍專注演藝工作，努力提升自己，也希望粉絲持續支持他。

