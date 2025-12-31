日本經濟代表團年度訪華行程被迫延期

（德國之聲中文網）據日本共同社報道，日中經濟協會和日本經濟團體聯合會（經團聯）、日本商工會議所31日宣布，三家團體一把手率領的經濟界代表團原計劃2026年1月訪問北京一事將延期。原因是因為訪華團提出希望與中國高層會面，但未得到明確答復。

彭博社分析指出，這表明中日兩國之間的外交爭端正在削弱亞洲兩大經濟體之間的經貿聯系。

共同社報道稱，日中經協會長進藤孝生（日本制鐵顧問）、經團聯會長筒井義信（日本生命特別顧問）和日商主席小林健（三菱商事顧問）為首的日企高層等約200人原定1月20至23日訪華。

日中經濟協會在一份聲明中表示：“在當前日中關系形勢下，我們為促成此次訪問做出了持續努力。然而，我們發現難以與中國政府機構進行充分的交流，包括與（國家主席習近平或國務院總理李強在內的）國家領導人會面。”

訪問延後的具體日程尚未確定。

自1975年以來，除因新冠疫情造成的訪問中斷和2012年，日本經濟代表團每年都會訪華。2012年，由於東海島嶼爭端引發外交危機，中日兩國關系跌至低谷。當年原定9月的訪華延期至2013年3月。

在本月初舉行的中國外交部例行記者會上，針對北京會否為有意訪華的日本經貿代表團安排出訪行程，發言人林劍回應說，中國敦促日本反思糾錯，撤回首相高市早苗的涉台言論，停止傷害兩國的國民感情，以實際行動體現對華的政治承諾，為中日的正常交流創造必要條件。希望日本的相關團體在日本國內多發揮積極作用。

今年11月7日，日本首相高市早苗在眾議院預算委員會上曾表示，“台灣有事”可能成為允許行使集體自衛權的“存亡危機事態”。這一表述引發了中日兩國之間的爭端。

中國官方多次要求高市收回這番言論，但是高市堅持認為日本的對台政策沒有改變，她的言論無需收回。

作為回應，北京方面采取了一系列懲罰性措施，例如限制進口日本海鮮和電影。中國官方還勸阻民眾赴日旅游，導致日本游客數量增速放緩至近4年來的最低水平。

彭博社指出，中國是日本最大的貿易伙伴，根據日本海關數據，到2024年，兩國之間的進出口總額約佔日本貿易總額的20%。雖然中國並未在此次爭端中動用稀土等關鍵出口產品，但中國可能采取的長期經濟報復措施仍會對日本經濟造成損害。

今天（12月31日），日本外務省在一份聲明中就最新一輪解放軍圍台軍演向中國方面表達關切。聲明指出演習“加劇了台海地區的緊張局勢”，東京“期待通過對話和平解決台灣問題”。聲明還補充說，台海地區的和平與穩定對國際社會至關重要，日本將繼續“密切關注”相關事態發展。

中國外交部發言人林劍同一日回應表示，日本、澳大利亞和歐盟等國家和機構對“台獨”分裂勢力“以武謀獨”裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要行動說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。

作者: 德正 (共同社、彭博社)