日本經濟慘兮兮！最近六季GDP首次負成長，高市早苗「台灣有事」風波恐雪上加霜

自治日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」發言風波，被北京指控「干涉中國內政」、「軍國主義復辟」後，中國政府除了透過官媒與發言人連日譴責，更針對前往日本旅行、留學的中國公民發佈警告，使得中日關係急凍。對於中方「阻礙雙邊交流」之舉，日本內閣官房長官木原稔17日表示「無法接受」。 根據日本經濟學家的最新估計，中國的旅遊警告可能對日本造成約2.2兆日圓的損失。更糟糕的是，根據日本政府發布的最新報告，截至9月份的這一季，日本國內生產毛額萎縮了1.8%，這也是日本經濟表現最近六季以來的首次下降。

2025年10月31日，出席APEC峰會的中國國家主席習近平與日本首相高市早苗會晤。（美聯社）

高市早苗在眾議院預算委員會答詢時，直言「台灣有事」可能構成安保法制的「存立危機事態」，因此存在行使集體自衛權的空間。這是日本現任首相首次針對「台灣有事」做出可能動武的具體表態，因此也激怒了將台灣問題視為絕對紅線的中國政府，對日本祭出一連串的文攻武嚇，包括中國海警船也到釣魚島（日稱尖閣諸島，我稱釣魚台列嶼）海域「維權巡航」。北京的國際關係學者高志凱甚至揚言，中方應該對日本禁止稀土出口、取消免簽、禁止日本農漁產品進口。

日本內閣官房長官木原稔17日表示：「這些阻礙雙邊交流的聲明，與我們兩國領導人就構建符合戰略互利關係的建設性穩定關係所達成的總體方向背道而馳。我們不能接受這樣的聲明。」針對中國海警的繞島巡航，木原稔也表示：「中國海警已違反國際法，這令人非常失望，也是不可接受的。」

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為緊張的中日關係降溫，但木原並未透露訪問細節，僅表示雙方在各個層面進行溝通，日方將根據需要採取行動。

高市早苗不願撤回「台灣有事即日本有事」的相關言論，僅強調日本政府的立場與過去一樣、沒有任何改變。但中國官媒包括《人民日報》及央視都發表評論，警告周邊國家「日本軍國主義復辟」，更威脅高市早苗要是一意孤行、死不悔改，「日本將萬劫不復」。面對兩個東亞大國幾乎撕破臉，英國《衛報》說中日之間的緊張局勢確實有可能繼續升級，但可能立即受害的還是雙邊經濟和民間交流。

2025年4月9日，一艘貨輪停泊在東京的貨運碼頭。（美聯社）

野村綜合研究所的首席經濟學家木內隆秀估計，中國的旅遊警告可能對日本造成約2.2兆日圓（約142億美元）的損失，並導致日本GDP下降0.36個百分點。《彭博新聞》指出，北京的警告確實讓日本零售和旅遊業的股價在周一開盤時暴跌，日本化妝品資生堂的股價更慘跌11%。根據日本國家旅遊局與觀光廳統計，今年（截至9月）約750萬名中國遊客赴日旅遊，最近這一季每位中國遊客在日本的平均消費約為24萬日圓。

不過在「台灣有事」發言激怒北京後，高市早苗必須面對的經濟挑戰更為複雜。因為中國正在逐步升級與日本的對抗力道，官媒更暗示可能採取經濟報復手段，威脅將採取重大反制措施，包括暫停經濟、外交和軍事關係、限制貿易，強調北京「已為實質性報復做好充分準備」。《解放軍報》更放送鷹派言論，刊登由中國現代國際關係研究院副研究員徐永智撰寫的評論，警告日本若以武力介入台灣海峽，「日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車」、「整個國家都將面臨成為戰場的風險」。

