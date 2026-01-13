日本經濟為「抗中」付出代價

示意圖：Getty Images

何思慎 / 輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、 臺灣大學日文系（所）兼任教授、中華民國國際關係學會理事

日本首相高市早苗上臺之初迎來美國總統川普的國事訪問及在韓國慶州與大陸國家主席習近平會談，高市外交的初登場表現不俗，成功博得日本國民的眼球，衝高內閣支持率，但「臺灣有事」一席話打亂「高市外交」節奏，中日關係惡化與「唐羅主義」下美日的協調，為高市2026年外交的主要挑戰。

在日中交惡之際，高市力求美國相挺日本，創造對中外交的外交槓桿。高市內閣積極與白宮交涉，希望在3月間實現上任後首訪美國，與川普總統就對中政策達成共識後，尋求改善日中關係的機會，但白宮未置可否。在對中外交上，高市雖言全面推進與中國之間的「戰略互惠關係」，構建建設性穩定的關係，但堅拒收回在國會的「臺灣有事」相關發言，對中立場強硬，藉此調動日本國內的民族主義，在國會未過半的劣勢局勢下，鞏固個人的政治權力。

然而，日本《共同社》去年12月20、21日兩天的電話民調顯示，近6成受訪者認為高市涉臺言論致使日中關係惡化將影響日本經濟。民族主義雖可激起保守派支持者的熱情，但多數日本選民的投票取決於經濟的良窳，若「早苗經濟學」無法振興經濟，無法單憑「抗中」保證眾議院選舉的票房。

日本經濟走勢不佳，日本內閣府11月17日公佈2025年第3季的國內生產毛額(GDP)，較上季比較折算年率之經濟成長率萎縮1.8%，此政治責任雖記在前任石破茂身上，但高市若無法及時扭轉經濟衰退，再加上居高不下的通貨膨脹堆高國民的痛苦指數，將不利高市內閣維持高人氣，為眾議院選戰創造有利條件。

中國對日本持績升高經濟施壓，除大陸及香港先後發出赴日旅行風險警告外外，年後再祭出可能涉及稀土輸出的加強軍民兩用物項對日出口管制。高市表示無法容許中國兩用物項出口管制措拖，認為此將構成對日經濟脅迫。中國的兩用物項與技術的出口管制清單多達1100餘項。

美國《華爾街日報》8日表示中國政府已開始限制稀土對日出口，除釤、釓、鋱、鏑與鑥等中、重稀土外，稀有金屬等亦被歸類為軍民兩用物項，遭限制出口的品類或許進一步擴大。日本商社擔心此管制措施將波及民用領域的正常交易，對日本製造業的影響或將無法避免。豐田通商的社長今井鬥志光對中國可能的稀土管制表，若中國暫停出口，將是非常嚴重的問題，因中國的稀土供應難以取代。

對於中日的對立，南韓總統李在明強調將採取中立立場。南韓總統李在明以「務實外交」4日協同200名南韓財界領袖訪中，推動主要礦物供應鏈合作，促進中、韓企業相互投資數位經濟及環保型產業，建構互利經濟關係。李在明認為全球經濟秩序正進行結構性重組，須重視亞洲經濟圈，除中國外，亦呼籲日韓應超越歷史與建立新合作框架。李在明服務於經濟利益的外交著實較「高市外交」技高一籌，日本經濟將為「抗中」付出代價。■