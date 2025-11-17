日本經濟：第三季度出現萎縮

（德國之聲中文網）政府數據顯示，日本經濟出現六個季度以來的首次萎縮。今年第三季度（7月至9月），日本國內生產總值（GDP）下降1.8%，低於此前預測的2.5%。

美國關稅導致出口下跌，使汽車制造商的出口在關稅生效前曾大幅增加。但在關稅實施後，出口量急劇下滑。

不過，經濟學家表示，由於整體萎縮不如預期嚴重，這更像是一次暫時性下行，而不是衰退的開始。

當下數據對日本央行決策影響有限

明治安田研究所經濟學家前田一貴（Kazutaka Maeda）表示，萎縮主要源於一次性因素，例如受到監管變化影響的住宅投資。

他說，出口也出現反應。整體來看，經濟缺乏強勁的內在動能。但未來一兩年的趨勢仍指向溫和復蘇。

經濟學家普遍認為，本季度的GDP數據對日本央行決策影響有限，因為通脹等因素更為關鍵。不過，一位接近首相高市早苗的經濟學家則認為這些數據更值得關注。

法國農業信貸銀行日本區首席經濟學家會田卓司（Takuji Aida）指出，在經濟萎縮的背景下，日本央行若在12月加息將是“錯誤的”。會田卓司是高市早苗旗艦增長戰略小組的重要成員，他在給客戶的報告中作出上述判斷。

汽車制造商以降價方式應對關稅

相比於本季度日本GDP1.8%的降幅，此前路透社調查的經濟學家平均預計為2.5%。

換算為季度環比，日本經濟下降0.4%，好於預期的0.6%下降。

出口是主要拖累，因為美國加征關稅的影響加劇。汽車廠商的出口量大幅下跌，早前為規避關稅而提前出口的做法不再奏效。多數企業通過降價方式應對關稅成本。

出口減去進口，日本經濟減少0.2個百分點，而4月至6月時為增加0.2個百分點。

美國和日本在9月正式達成協議。協議將幾乎所有日本進口商品的關稅設為基本15%，此前汽車為27.5%，其他多數商品為25%。

私人消費符合預期

日本4月開始實施更為嚴格能源效率法規，導致住宅投資也拖累了經濟增長。

私人消費佔日本經濟總量的一半以上，第三季度增長0.1%，符合市場預期。這個數字低於第二季度的0.4%，顯示高食品價格令消費者止步不前。

資本投資作為私人需求的關鍵驅動力，第三季度增長1.0%，遠高於市場預估的0.3%。

經濟再生大臣鵜田三郎（Minoru Kiuchi）在一份聲明中表示，私人消費已連續六個季度增長，企業投資也連續四個季度上升。

他說，這強化了政府對經濟保持溫和復蘇的看法。

第四季度或將恢復增長

私營部門預測顯示，日本經濟在10月至12月將恢復增長。日本經濟研究中心對37名經濟學家的調查預計將增長0.6%。

弱於預期的GDP數據出現之際，高市早苗政府正在制定刺激方案，以幫助家庭應對生活成本上漲。

高市早苗的顧問們認為，日本GDP可能大幅下滑，因此需要更強力的刺激措施。

媒體報道顯示，財政大臣片山皋月（Satsuki Katayama）周日對記者表示，擬議的經濟刺激規模將超過17萬億日元（約為1099.4億美元）。

野村證券經濟學家野崎雨一郎（Uichiro Nozaki）表示，從今年冬末到明年春天，將有一些措施改善家庭的實際收入狀況。因此，這將有助於支撐明年上半年的消費。

