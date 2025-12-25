日本綠能政策大翻盤！太陽能發電「無序擴張」惹眾怒，高市早苗政府宣告「取消補助、加強環評」

日本政府於23日正式宣告，長達十多年的「太陽能光電野蠻生長時代」即將落幕：最快自2027年起，全面廢止針對大型太陽能發電場（Mega Solar）的支援政策，不再使用全民買單的「再生能源賦課金」來補貼大型太陽能發電，還要從嚴進行環評。對於那些瘋狂圈地的太陽能開發商來說，等於收到了一張沉重的「逐客令」。

綠能神話的破滅與重構

回望2011年，東日本大震災與福島核災的夢魘，將日本推向了再生能源的懷抱，也讓太陽能被視為潔淨、安全的救世主。2012年上路的「固定價格收購制度」（FIT），更吸引了無數企業削平山頭、填平濕地，盡可能大規模種下黑色的矽晶板，每月隨電費帳單徵收的「再生能源附加費」，則是政府最直接的財政支援。​

十多年過去，這場綠能神話卻逐漸變調。

釧路濕原國立公園周邊的巨型太陽能發電設施。（翻攝日本環境省官網）

2024年8月21日，韓國環保活動人士在日本大使館前抗議福島核電廠排放核廢水。（美聯社）

在12月23日的關係閣僚會議上，內閣官房長官木原誠二強調：「太陽能發電事業在過去十餘年間急速擴張，現已佔據我國總發電量約一成；然而另一方面，部分地區的大型發電計畫，在自然環境、安全及景觀等方面卻也引發諸多疑慮。」木原指出，導入再生能源必須以區域共生及環境考量為大前提，對於實現區域共生的事業應予促進，對於不當事業則須嚴格處置。​

高市早苗政府除了研擬廢止對巨型太陽能發電設施（メガソーラー）的支援，也將擴大環評的適用對象（從輸出功率達4萬千瓦以上的發電設施需要環評，考慮降低為3萬千瓦以上），日本政府也在研議擴大《物種保存法》規範的保護區域、並且擴大國家公園的管轄範圍，擴大國家公園的管轄範圍保護大型太陽能發發電場開發區域的稀有生物棲息地。

日本放送協會（NHK）說，這代表日本政府過去大力支持太陽能發電的再生能源政策，已經出現了重大轉折。​



此外，日本政府也希望儘早導入「鈣鈦礦（Perovskite）太陽能電池」等次世代技術，這種電池是以鈣鈦礦的特殊結晶物質做為原料，將原料液化後塗佈於薄膜或玻璃等基材上，經乾燥固化即可製成，能在接收光線時能產生電力。不過這項技術目前還在研究階段，尚須解決生產成本與耐用性等難關，但因其輕薄可彎曲的特性，被認為可以安裝在建築物牆面及承重能力較低的屋頂，成為擴大導入太陽能發電的重要選項。

「綠色破壞」： 釧路濕原與鴨川的悲歌

為什麼日本政府要下重手？日本放送協會（NHK）指出，這是因為太陽能發電場的開發過程中，並未充分徵求當地民眾的意見，導致各地居民和地方政府感到擔憂和反對；此外，NHK也詳細介紹了北海道與千葉縣的慘痛教訓。

北海道著名的釧路濕原國立公園周邊，原本是丹頂鶴等珍稀野生動物的棲息地。近年來，這裡卻成了太陽能板的大量聚集地。開發商無視知事許可，違法開發、申報不實的案例層出不窮。原本應該保護地球的綠能設施，諷刺地成了生態殺手。

至於千葉縣鴨川市的山坡地帶，則有一項佔地146公頃、相當於31個東京巨蛋的超大型開發案，讓當地居民寢食難安。開發商「AS鴨川ソーラーパワー合同会社」自今年5月起大肆伐木，卻被縣府查出在未經許可的區域動工。京都大學名譽教授釜井俊孝視察鴨川現場後指出，當地的土質相當脆弱且地下水豐富，在這樣的條件下興建巨型太陽能設施，應當要求施工廠商嚴格遵循規範。

（翻攝AS鴨川ソーラーパワー合同会社官網）

今年10月，千葉縣對開發商發出行政指導，指出該開發商在未經許可的開發區域砍伐樹木，目前已暫時停工。日本自然資源能源廳則直言，日本適合安裝大型太陽能發電場的平坦土地相當有限，而且大多早已經開發建設。NHK指出，日本民眾對於巨型太陽能發電設施的建設日益擔憂，地方政府也紛紛頒布法令，要求營運商在尊重當地社區的前提下，以和諧的方式引入可再生能源。

綠能失控引發眾怒

2011年東日本大地震和福島核電廠事故發生後，日本政府制定了擴大太陽能發電等再生能源的政策。日本政府也要求大型電力公司以「高於發電成本的價格」購買再生能源產生的電力，這導致電力安裝增加，尤其是太陽能發電量。

根據日本自然資源能​​源廳統計，日本再生能源發電量佔總發電量的比例從2011財年的10.4%，急劇上升為去年23%。其中以太陽能發電量最大，去年佔總發電量的9.9%。尤其發電量達到1,000千瓦或以上的大型發電設施（即巨型太陽能發電場）的數量也在增加，截至今年3月底，已有8,995座巨型太陽能發電場通過國家認證。

針對日本政府的政策調整，長期要求中央政府完善法規、強化自然保護的釧路市長鶴間秀典表示，釧路濕原國立公園的區域擴張已納入法案，這確實是對地方訴求的回應。對於那些無法與區域共生的業者，相關規範將成為強而有力的制衡手段，值得高度期待。​

釧路自然保護協會會長神田房行表示：「我並不反對再生能源，但是必須確保釧路濕原這般優美的環境不會遭到破壞」、「我認為應持續採取對策，例如明確劃分應發展太陽能發電的區域與應禁止的區域。」

一位80多歲的鴨川市民對NHK表示：「鴨川最珍貴的就是自然環境，我強烈反對為了設置巨型太陽能發電場破壞大自然，應該盡可能思考不破壞自然的方法。」另一名70多歲的男性市民則說：「由於日常仍需用電，加上東日本大地震的經驗，對於依賴核電仍有所擔憂，不過環境保護與太陽能發電難以兼顧，相關做法還是需要審慎評估。」

能源經濟社會研究所的松尾豪表示：「政府支援制度對於擴大再生能源導入具有極高價值，然而適合設置太陽能發電設施的地點日益減少，迫使業者在前往條件惡劣地點興建的案例不斷增加。此外，設置太陽能發電設施的商業模式已日趨普及，因此我認為終止政府補助是合理的。」

環境大臣石原宏高在23日閣議後則表示：「要妥善導入再生能源，必須以對環境的適當考量及與地區共生為大前提」、「我們將嚴格抑制未能與區域共生的再生能源，為實現2050年淨零排放目標，也將與相關部會攜手推動對策。」​

