日本維新會執政成果有限 黨內出現危機感

（中央社東京27日綜合外電報導）日本維新會首度以執政黨身分參與眾議院選舉，然而日媒分析，維新會試圖訴求政策執行力與改革姿態以擴大支持，但自維聯盟成立約3個月來成果有限，黨內也逐漸瀰漫危機感。

日本政府1月23日解散眾議院後，敲定眾議院選舉1月27日公告、2月8日投開票。

●日本維新會盼取得逾38席

在眾議院解散前，以大阪為基本盤的日本維新會（下稱維新會）有34席，與自民黨196席，再加上3名無黨籍眾議員加入執政黨會派，才剛好勉強在眾議院過半。

「每日新聞」報導，儘管維新會與自民黨共組執政聯盟，但兩黨預計分別在大阪的選區各自推出候選人應戰。

「讀賣新聞」報導，維新會代表吉村洋文1月20日向媒體強調，這次選舉的目標是「取得逾38席」。這個數字超過維新會2024年在眾院選舉的目標，當時維新會還是在野黨。

報導也統整出維新會在這場選戰的優勢與劣勢。

●力倡在執政聯盟的存在感

自民黨與維新會於去年10月簽署的聯合政權協議中，寫明「將評估修法，以兩年為期限調降食品消費稅為零」，另外也計劃削減眾議員名額等政策。維新會也規劃在眾院選舉政見反映這些政策。

●吉村與高市關係良好

吉村透過去年秋天的聯合協商，與身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相高市早苗建立良好關係，並持續定期舉行黨魁會談。因此，維新會幹部透露，黨內普遍認為「若執政黨在眾院選舉中獲勝，政策執行力將能進一步提升」。

●尚未拿出亮眼政績

自維聯盟去年在臨時國會提出削減眾議員總席次的法案，不過未能推動通過法案；另外，執政聯盟協商2026年度預算案時，維新會主張把成分與市售藥相近的藥品排除於健保給付之外，但最終結果是維持適用健保，結果也不如維新會一開始的主張。

●黨內有意見不滿大阪舉行三合一選舉

此外，吉村配合眾院選舉，辭去大阪府知事一職，並重新參選知事補選，希望藉此檢驗民意對於維新會看板政策「大阪都構想」的想法，此舉也在黨內引發批評。

有維新會的中生代人士認為，「雖然身為執政黨，但尚未拿出成果的情況下，若黨內無法團結，對自民黨的談判能力將會削弱」，黨內的危機感正不斷升高。

大阪都構想是維新會創黨以來的核心理念，旨在將現行制度改為類似東京都的「都區制度」，廢除大阪市、分設多個特別區，重新分配財源與行政權，使大阪府市一體化運作。然而，過去兩次公投都以些微差距遭到否決。

身兼維新會副代表的大阪市長橫山英幸，也與吉村同步辭職並投入選戰，而知事與市長補選投開票也與眾院投開票同一天。

而大阪府知事補選已在1月22日公告，共有3人登記參選，包含吉村與其他兩名無黨籍新人；其他主要政黨自民黨、國民民主黨、立憲民主黨、公明黨、共產黨認為這場補選缺乏正當性，並未派候選人出戰。（編譯：楊惟敬）1150127