日本網友因檯燈炸鍋！aespa紅白遭抵制連署破13萬 NHK記者會回應了

記者林宜君／台北報導

南韓人氣女團aespa確定登上年底指標性舞台《NHK紅白歌唱大賽》，卻因過往一則社群貼文再度掀起爭議。即便日本網路串連超過13萬人要求撤換演出名單，NHK仍正式表態立場未變，強調演出安排不受影響。

南韓女團aespa入選《第76屆NHK紅白歌唱大賽》演出陣容，不過演出消息曝光後，卻引發日本網友強烈反彈。爭議焦點來自中國成員Ningning於約3年前，在社群平台分享一款外型近似蕈狀雲的檯燈，並以「可愛」形容，引發部分日本網友質疑該貼文涉及對原子彈爆炸的不當聯想。

廣告 廣告

中國成員Ningning於約3年前，在社群平台分享一款外型近似蕈狀雲的檯燈，並以「可愛」形容，引發部分日本網友質疑該貼文涉及對原子彈爆炸的不當聯想。（圖／翻攝自網路）

事件隨後在日本社群持續發酵，有網友發起線上連署，要求NHK取消aespa登上《紅白》的演出資格。短短1個月內，連署人數累積突破13萬人，抗議聲浪不斷升高。對此，NHK於12月17日的例行記者會中正式回應。NHK媒體總局長山名啓雄表示：「基本上目前仍是以邀請aespa演出的方向在進行中。」明確指出演出計畫並未因網路輿論而改變。

NHK相關負責人也補充說明，已注意到外界提出的質疑，並透過aespa所屬經紀公司進行確認，指出Ningning當時並無嘲諷原子彈或相關歷史事件的意圖。NHK強調，《紅白》演出名單的評估標準，包含藝人年度活動表現、觀眾支持度、節目企劃需求與舞台適配性等多項因素，經整體評估後，並未做出演出異動。《NHK紅白歌唱大賽》將於12月31日跨年夜進行全國直播，目前NHK仍維持原定規劃，aespa確定照常登台演出。

更多三立新聞網報導

于朦朧出手了？范世錡直播瘋魔失常 田海蓉電影虧本急下架

粉絲瘋傳！杜強疑似住楊家 楊丞琳回台見面會掀熱議 網：滾回去

秋風生前曾在直播中露出不安！聽到「頭骨好看」直呼後背發涼 網友震驚

郭俊辰「真人」現身？闢謠「沒死」粉絲不買單 網喊：根本不同人

