日本網友瘋喊「台灣超危險」！他PO圖示警網笑翻

日本社群平台最近突然掀起一股「台灣很危險」討論潮，不少曾來台旅遊的日本網友接力發文示警。但他們口中的危險，卻是台灣到處都是美食陷阱，讓人一不小心就胖了一大圈，笑翻大票台日網友。

一名日本網友在X發文表示，他在Threads上看到有人問「現在去台灣會不會很危險？」，於是決定用親身經歷回答。他貼出今年8月來台前後的體重紀錄，來台前是68.4公斤，玩完一週回國竟變成73.1公斤，足足多了4.7公斤，並表示「要說危險，也算很危險啦。」

貼文曝光後，不少日本網友紛紛加入討論，一邊曬出在台灣吃鹹酥雞、滷肉飯、珍奶等美食的照片，一邊留言：「台灣的晚上很危險，走一走就遇到鹹酥雞」、「在台灣多待一週，我應該可以再多10公斤」、「台灣是最危險的國家，對減肥的人來說。」

其中，台中知名甜點名店「宮原眼科」更被點名為高危險區。一名正在環島的日本旅客在X上發文大讚宮原眼科的冰淇淋，並形容：「那個地方實在太可怕了，幸好我是最後一天才去。」他表示，如果一開始就發現這家店，可能早中晚三餐都會跑去報到。

原PO更貼出在宮原眼科點的冰淇淋照片，櫃上18種口味排開，自己手上的那杯更是堆滿餅乾、小蛋糕、脆餅，一整杯份量驚人。這篇貼文隨即衝破千萬次觀看，許多日本網友直呼「看起來太危險了」、「這種地方對甜點控不合法」。

也有沒來過的日本網友被店名「宮原眼科」誤導，以為是醫院，引來其他人解釋：「以前真的是眼科診所，後來才改成冰淇淋與甜點店。」還有人補充：「就算逃過宮原眼科，前面還有把銀行改成冰店的『第四信用合作社』等著你」。台灣網友也紛紛留言，「如果沒把你們餵胖5公斤再回國，是店家的失職」、「甜點、熱食、冷飲、冰品…你們只踩到冰品的一角，台灣還有很多『危險』等你們發現」。

